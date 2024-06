Calcio a 5. Stagione finita e voto 10 per il Lecco!

Il presidente Elena Ionel soddisfatta per la stagione bluceleste

“La volontà è di ringiovanire ulteriormente, rimanendo però competitivi”

LECCO – Finita la stagione è tempo di bilanci e voti e quello che il presidente Elena Ionel dà al suo Lecco è ampiamente positivo, anzi, più di così non si può! “Direi sicuramente un bel 10 tondo tondo – le parole del numero uno bluceleste -. Anche se non abbiamo raggiunto i playoff con la prima squadra, abbiamo ottenuto dei risultati stratosferici con le giovanili. Poi siamo riusciti a riprenderci dopo un inizio stagione che definire disastroso è riduttivo e anche porre delle solide basi di partenza per la prossima stagione. Quindi assolutamente 10”.

Vittoria della Coppa Divisione e Under 19 vice campione d’Italia rappresentano sicuramente gli aspetti più positivi. Ora si punta a confermarsi ai vertici giovanili anche l’anno prossimo? “Certo. Ormai la nostra strada è quella, anche perché abbiamo dimostrato di essere bravi nel lavoro con i giovani. La volontà è di ringiovanire ulteriormente, rimanendo però competitivi. Diciamo che, facendo un raffronto con il calcio a 11, cercheremo per il futuro di diventare come l’Atalanta. Questo il nostro obiettivo”.

La prima squadra ha mancato i playoff per un solo punto. Pensando alla stagione 2024/25 dove intervenire per raggiungerli? “Niente di particolare, bisogna solo fare le giuste scelte nelle conferme e nelle sostituzioni dei giocatori che andranno via. Ho fiducia nel lavoro del nostro direttore Marcello Maruccia che saprà muoversi in questo senso”. Staff tecnico confermato? “Certo, non c’è’ alcun motivo per cambiare. Siamo molto contenti del lavoro svolto e quindi andremo avanti ancora insieme”.