Calcio Dilettanti. La Luciano Manara parte con una vittoria

Pareggio 1-1 della Brianza Olginatese sul campo della Cisanese

La ColicoDerviese batte 2-0 l’Olimpiagrenta

LECCO – Si apre con una vittoria e un pareggio l’avventura in Coppa Italia delle due formazioni lecchesi di Eccellenza. Ad ottenere il bottino pieno è la Luciano Manara, capace di imporsi in rimonta per 3-2 sul terreno del Mapello. La formazione di mister Abaterusso supera la compagine bergamasca grazie alle marcature di Marinaci, Pennati e Massimiliano Colombo, che ribaltano l’iniziale doppio vantaggio siglato da Espinal e Lizzola.

Non va invece oltre il pareggio la Brianza Olginatese. I ragazzi di Arioli impattano 1-1 in casa della Cisanese. Alla rete del vantaggio lecchese di Pizzini nel primo tempo risponde Spreafico nella ripresa.

Domenica prossima, nella seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia, la Manara ospiterà il Lemine Almenno mentre la Brianza Olginatese riceverà la Pontelambrese. In caso di nuovo successo i bersaglieri sarebbero certi di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Per la Brianza Olginatese invece sarà decisivo anche l’esito della sfida della terza giornata tra Pontelambrese e Cisanese.

Per quanto concerne la Coppa Italia di Promozione la ColicoDerviese si è imposta per 2-1 in casa dell’Olimpiagrenta, nell’unico derby interprovinciale di giornata. Pareggio ricco di gol (3-3) tra Aurora Olgiate e Cavenago; altro pareggio (1-1) tra Barzago e Concorezzese. Sconfitta infine per l’Arcadia Dolzago, battuta 2-1 in rimonta dal Muggiò.

Nella seconda giornata la ColicoDerviese affronterà la Vibe Ronchese. In caso di successo i lariani chiuderebbero la pratica qualificazione. Arcadia Dolzago, Aurora Olgiate, Barzago e Olimpiagrenta torneranno invece in campo nella terza giornata.