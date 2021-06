L’appello del gruppo sportivo per integrare l’organico

L’invito rivolto agli appassionati di calcio che vogliono vivere una nuova esperienza

LECCO – “In vista della ripresa delle attività 2021/2022, per integrare l’organico della società, siamo alla ricerca di collaboratori che vogliono provare a vivere una esperienza con noi”.

E’ questo l’appello lanciato dalla società Lecco Alta per coinvolgere nuovi collaboratori, con la passione per il calcio, da inserire nel settore giovanile. Per informazioni è possibile mandare una mail a gsoleccoalta@alice.it.