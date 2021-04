Calcio. Il “fantasma” del Lecco perde in casa contro la Pro Patria

Il gol di Gatti all’85’ regala i tre punti ai bustocchi

Partita sotto tono dei blucelesti mai pericolosi in 90′ di gara

LECCO – Partita scialba per il Lecco che perde malamente il match casalingo contro la Pro Patria vittoriosa grazie al gol di Gatti realizzato all’85’. Match che di fatto non ha regalato emozioni se non la fiammata finale di Gatti che sfrutta nel migliore dei modi un calcio d’angolo gonfiando la rete e regalando i tre punti alla Pro Patria.

Primo tempo “insipido” e decisamente sotto tono per i blucelesti che non sono mai riusciti ad impensierire l’11 di mister Massimo Sala. E’ stata invece la Pro Patria, formazione ben messa in campo e di ottima caratura, a cercare la via del gol con Brignoli dopo soli 2′ di gioco e poco più tardi con Kolaj. Primo tempio che tuttavia finisce 0 a 0 tra gli sbadigli.

Secondo tempo che si apre con un brivido per il Lecco: sulla punizione di Lombardoni palla che esce di poco sul fondo. Poi nessuna grande emozione da segnalare, nonostante il Lecco accenni ad un cambio di passo (di fatto mai arrivato) nel tentativo di trovare la via del gol senza tuttavia trovare tempi e modi per concretizzare, anzi, nei minuti finali è la Pro Patria che prova a pigiare sull’acceleratore e lo fa bene con Gatti che all’85’ firma l’1 a 0 con cui archivia la gara conquistando l’intera posta in palio.

Per il Lecco una gara da dimenticare, probabilmente la più brutta di tutto il campionato, e ora diventa davvero lontano il primo posto con l’obiettivo, evidente, di restare quanto meno nei quartieri alti della classifica.

TABELLINO

Calcio Lecco: Pissardo Celjak, Cauz, Marzorati, Mangoni (dal 56′ Azzi), Marotta (dal 87′ Mastroianni), Iacolano (Amm 80′), Capogna (dal 71′ Emmausso), Nannini (dal 71′ Capoferri), Masini, Bolzoni. All: Gaetano Mancino.

Pro Patria: Greco, Gatti, Brignoli (dal 60′ Galli), Parker, Kolaj (dal 78′ Castelli), Boffelli, Bertoni, Pizzul (dal 90′ Saporetti), Lombardoni, Nicco, Colombo. All: Massimo Sala

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia