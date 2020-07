Calcio. Il Lecco presenta lo staff del settore giovanile

I blucelesti continueranno a lavorare sul territorio

“Una filiera che deve lavorare per produrre giocatori buoni per la prima squadra”

LECCO – “Crediamo molto nel settore giovanile: coinvolgere i ragazzi, formarli e valorizzarli sono i nostri obiettivi”, il presidente della Calcio Lecco Cristian Paolo Di Nunno ha presentato oggi pomeriggio, martedì, lo staff del settore giovanile per la stagione 2020/21.

“Quest’anno continueremo a lavorare sul territorio come abbiamo fatto l’anno scorso – ha detto il responsabile del Settore Giovanile Paolo Pennati -. In questo periodo abbiamo intrapreso delle collaborazioni con società del territorio e cercheremo di aumentare il supporto sulle fasce più piccole con il responsabile dell’Attività di Base Andrea Lafranconi e insieme stiamo portando avanti il progetto delle affiliazioni con le società del territorio. Abbiamo poi potenziato il nostro Settore Giovanile con l’ingresso del responsabile dell’Area Scouting Paolo Spinelli“.

“Ringrazio la famiglia Di Nunno per la fiducia che hanno riposto in me e, senza dubbio, l’obiettivo è quello di far bene” ha detto il direttore tecnico del settore giovanile e allenatore della Berretti Giovanni Cristiano.

“Ho trovato delle persone che hanno una grande passione – ha detto il direttore sportivo Domenico Fracchiolla -. Siamo qui per una presentazione organica di tutto il settore, ma anche se oggi sono in veste di ‘spettatore’ il mio obiettivo è quello di tenere unite le fila perché dall’attività di base alla Berretti credo sia un’unica filiera che deve lavorare insieme per produrre dei giocatori buoni per la prima squadra. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando sul territorio a dimostrazione dell’attaccamento che la società ha con Lecco, perché il territorio è una risorsa per qualsiasi squadra di serie C”.

La stagione della Calcio Lecco passa anche da qui: dalla volontà di costruire una identità del settore giovanile in una piazza così importante come è Lecco. Il direttore generale bluceleste Angelo Maiolo ha chiuso la conferenza stampa ringraziando Massimo Carli, mister della Berretti nella passata stagione: “Ha disputato un ottimo campionato e la società gli augura buona fortuna e lo ringrazia”.

Staff Settore Giovanile

Responsabile Settore Giovanile: Paolo Pennati

Direttore tecnico Settore Giovanile: Giovanni Cristiano

Responsabile Attività di Base: Andrea Lafranconi

Responsabile Area Scouting: Paolo Spinelli

Responsabile Scouting Attività di Base: Francesco Rotta

Berretti

Allenatore: Giovanni Cristiano

Vice allenatore: Massimo Ferri

Preparatore atletico: Luca Berti Rigo

Preparatore dei portieri: Paolo Frassino – Lorenzo Brescello

Under 17

Allenatore: Uberto Tomanin

Vice allenatore: Marco Arcipiani

Preparatore atletico: Luca Berti Rigo

Preparatore dei portieri: Paolo Frassino – Lorenzo Brescello

Under 16

Allenatore: Alessandro Vicinanza Toscano

Vice allenatore: Matteo Grappoli

Preparatore atletico: Luca Berti Rigo

Preparatore dei portieri: Paolo Frassino – Lorenzo Brescello

Under 15

Allenatore: Roberto Mastrolonardo

Preparatore atletico: Lorenzo Merlini

Preparatore dei portieri: Paolo Frassino – Lorenzo Brescello

Under 14

Allenatore: Stefano Casiraghi

Vice allenatore: Giuseppe Runca

Preparatore atletico: Lorenzo Merlini

Preparatore dei portieri: Paolo Frassino – Lorenzo Brescello

Under 13

Allenatore: Marco Russo

Vice allenatore: Alessandro Meani – Cristian Sergi

Preparatore atletico: Lorenzo Merlini

Preparatore dei portieri: Paolo Frassino – Lorenzo Brescello

Under 13 provinciale (2008)

Allenatore: Giovanni Quartiero

Vice allenatore: Luigi Mazza

Preparatore dei portieri: Paolo Frassino – Lorenzo Brescello

Under 12 (2009)

Allenatore: Andrea Passanante

Collaboratori: Alessio Balsamello – Fulvio Conca

Preparatore dei portieri: Alessandro Maggi

Under 11 (2010)

Allenatore: Manuel Sacco

Collaboratori: Andrea Riva – Luca Monti

Preparatore dei portieri: Alessandro Maggi

Under 10 (2011)

Allenatore: Nicolò Negrotti

Collaboratore: Raffaele Gesù

Preparatore dei portieri: Alessandro Maggi

Under 9 (2012)