L’attaccante romano ha rinnovato il contratto

Mandola avrà il ruolo di collaboratore tecnico e analista tattico

LECCO – Dopo l’annuncio del rinnovo di capitan Andrea Malgrati, un altro elemento d’esperienza continuerà a vestire la casacca bluceleste anche nella futura stagione 2020/2021. Si tratta di Riccardo Capogna, il cui prolungamento del contratto è stato definito negli ultimi giorni.

Legame speciale con la città

L’attaccante romano, classe 1988, farà dunque ancora parte del reparto avanzato di mister Gaetano D’Agostino.

“Per me Lecco è speciale. I tifosi mi hanno sempre dimostrato grande affetto e se ho scelto di restare qua è anche per merito loro. La città mi ha adottato e io cerco di ripagarla sul campo con impegno e sacrificio” questo il commento della punta, che ha anche parlato della speciale classifica che lo vede al settimo posto tra i marcatori di tutti i tempi della Calcio Lecco. “Essere settimo tra i marcatori blucelesti di ogni epoca mi rende molto orgoglioso e mi spinge a cercare di migliorarmi per fare ancora tanti altri gol”.

Nuova figura nello staff tecnico

E’ inoltre notizia delle ultime ore la nuova collaborazione tra la società di via Don Pozzi e Carlo Mandola, il quale ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico e analista tattico.

Mandola, nato a Sapri (Salerno) il 17 agosto 1983, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Fiorentina e Siena. Dopo il ritiro dal calcio giocato ha svolto il ruolo di allenatore a livello di settore giovanile e, nell’ultima stagione, ha condotto alla salvezza in Serie C l’Alma Juventus Fano come viceallenatore.