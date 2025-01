Calcio Lecco. Ionita va alla Triestina, al suo posto Attys

Christopher Attys è un nuovo giocatore della Calcio Lecco

Ionita si trasferisce a Trieste alla corte di Tesser

LECCO – Ultimi giorni di calciomercato molto intensi per la Calcio Lecco 1912, infatti dopo le partenza di Tordini e Dore saluta la casa bluceleste anche Artur Ionita che andrà alla Triestina. Recente avversaria del Lecco in campionato contro cui la formazione di Volpe ha raccolto un punto.

La società è attiva anche in entrata, infatti al posto del centrocampista moldavo arriva a Lecco come contropartita il centrocampista Christopher Attys. Il classe 2001 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla società US Triestina fino al 30 giugno 2025.

Il centrocampista haitiano di origini francesi è nato a Saint-Maurice, in Francia, ed è entrato nel settore giovanile dell’Inter a 17 anni, prelevato dall’US Torcy. Dopo un’esperienza nel settore giovanile della SPAL e una in Croazia con l’HNK Sibenik, è approdato in Serie C con l’Imolese, poi con il Trento (7 gol in 39 presenze) e, dall’estate 2024, con la Triestina.

Nella stagione in corso ha raccolto 17 presenze e segnato 2 reti, una delle quali nella gara d’andata al Rigamonti-Ceppi, vinta 2-1 dal Lecco. In bluceleste indosserà la maglia numero 10.

Attys è il nono giocatore arrivato in casa bluceleste, un’ingente campagna acquisti quella intrapresa dal ds Minadeo a dimostrazione sia della voglia di rinnovamento della società che della necessità forze nuove che servono per raggiungere l’obiettivo salvezza. Difatti, il Lecco in questo momento è al 16° posto in classifica e dentro la griglia play-out e questo sabato è atteso dalla cruciale sfida contro l’Arzignano Valchiampo.