I ragazzi di mister D’Agostino sconfitti 2-1 a Busto Arsizio

A segno Colombo e Latte Lath per i bustocchi, Capogna prova a raddrizzare la gara

BUSTO ARSIZIO – Niente da fare per la Calcio Lecco. Prosegue la maledizione dello “Speroni” di Busto Arsizio, campo sul quale i blucelesti sono in striscia negativa ormai da parecchi anni. Nella quindicesima giornata del girone A di Serie C la Pro Patria si impone 2-1 con le reti, una per tempo, di Colombo e Latte Lath. Al Lecco non serve a nulla la rete della speranza messa a segno da Capogna.

Doccia fredda

La partita si fa subito in salita per il Lecco perché dopo solamente due minuti la Pro Patria è già avanti, quando Colombo infila a rete con un gran sinistro a giro. Dopo altri cinque giri d’orologio i bustocchi avrebbero anche la possibilità di raddoppiare con Parker che, solo davanti a Pissardo però grazia i blucelesti alzando troppo la propria conclusione.

Intorno al quarto d’ora ecco la prima palla gol del Lecco: Celjak crossa in area dalla destra, Mastroianni incorna verso la porta difesa da Greco con la sfera che esce di poco. Pochi minuti più tardi ci provano anche Iocolano e Capogna ma la difesa di casa riesce a salvarsi. Si arriva dunque al 22′: Mastroianni pareggia i conti di testa ma il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco. Sulla decisione arbitrale resta però più di un dubbio.

Al 26′ tornano a farsi vedere i padroni di casa con Parker che, con un colpo di testa da corner, costringe Pissardo ad un grande riflesso. Il Lecco risponde con un tiro dalla distanza di Capogna e con un colpo di testa di Nesta ma in entrambi i casi Greco risponde presente.

Raddoppio Pro Patria

Ad inizio ripresa Pissardo viene chiamato subito in casa con due interventi. D’Agostino inserisce Giudici e Mangni, oltre a Capoferri già in campo da inizio ripresa, ma a fare la differenza è invece il primo cambio della Pro Patria, Latte Lath, che al 66′ sigla il raddoppio dopo essere entrato in campo solo pochi minuti prima.

A questo punto D’Agostino getta nella mischia anche Lora e Kaprof. Al 76′ il Lecco riesce a riaprire la sfida con Capogna, che va a segno in tap-in dopo un tiro di Giudici non trattenuto da Greco. All’82’ i blucelesti sfiorano il pareggio con una punizione di Giudici, sulla quale Greco interviene alla grande deviandola sul palo. Prima del triplice fischio c’è ancora tempo per un colpo di testa di Nannini che viene salvato a pochi centimetri della linea di porta.

Si tratta dell’ultima occasione lariana per il pareggio. La gara si chiude sul 2-1 in favore della Pro Patria. Il Lecco resta quindi fermo a quota 24 punti. Testa ora all’anticipo di sabato prossimo, previsto alle 14 al “Rigamonti-Ceppi” contro la Pro Vercelli.

Tabellino

PRO PATRIA – LECCO 2-1: Colombo (P) 2′, Latte Lath (P) 66′, Capogna (L) 76′

PRO PATRIA: Greco, Gatti, Lombardoni, Saporetti, Colombo, Nicco, Bertoni (Fietta dal 78′), Galli, Pizzul (Cottarelli dall’84’), Kolaj (Latte Lath dal 60′), Parker (Le Noci dall’84’). A disp.: Mangano, Compagnoni, Spizzichino, Piran, Ferri, Della Vedova, Pisan, Castelli. All. Javorcic.

LECCO: Pissardo, Celjak (Lora dal 72′), Marzorati, Cauz (Capoferri dal 46′), Nesta (Giudici dal 55′), Marotta, Bolzoni, Nannini, Iocolano (Kaprof dal 72′), Capogna, Mastroianni (Mangni dal 63′). A disp.: Bertinato, Del Grosso, D’Anna, Porru, Haidara, Moleri, Raggio. All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Mario Perri di Roma 1