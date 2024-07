Calcio Lecco, lunedì inizia la campagna abbonamenti

Il claim della prossima stagione è “Il cielo sarà bluceleste”

Abbonamenti online dal 22 al 31 luglio. Dal 1° agosto ci sarà anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento presso lo stadio

LECCO – “Il cielo sarà bluceleste”. È questo il claim della campagna abbonamenti della Calcio Lecco 1912 per la stagione 2024/25, che inizierà lunedì 22 luglio.

Modalità di acquisto

L’abbonamento è valido per tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie C 2024/25. Sono esclusi gli eventuali playoff o playout, così come la Coppa Italia Serie C.

La vendita si articolerà in due fasi: la prima, che prenderà il via lunedì 22 luglio alle 14 e terminerà la sera di mercoledì 31 luglio, si svolgerà esclusivamente con la modalità di acquisto online sul sito di Etes nell’apposita sezione, a cui si potrà accedere cliccando su questo link. Chi sottoscriverà l’abbonamento utilizzando il sistema di acquisto online riceverà la tessera direttamente a casa.

A partire dall’1 agosto, oltre alla modalità online, che resterà regolarmente attiva, ci sarà anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento direttamente presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Curva Nord (via don Giuseppe Pozzi, Lecco). La biglietteria sarà aperta da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (sabato e domenica chiuso), salvo diverse comunicazioni della società.

Prezzi

Le riduzioni sono valide per:

Over 65 (nati dal 1959 o negli anni precedenti)

Donne

Ragazzi dai 13 ai 18 anni (nati tra il 2006 e il 2011)

Tariffe speciali

I ragazzi dai 6 ai 12 anni (nati tra il 2012 e il 2018) possono sottoscrivere l’abbonamento ad un prezzo speciale di € 25 nei settori Curva Nord e Distinti.

L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 5 anni (nati dal 2019 o anni seguenti) e per i portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti).

I genitori dei ragazzi tesserati nel settore giovanile del Calcio Lecco 1912 e gli invalidi deambulanti tra il 70% e il 100% potranno sottoscrivere un abbonamento dedicato nel settore Distinti al costo di € 50 ESCLUSIVAMENTE presentandosi in sede dall’1 agosto in poi: questo tipo di abbonamento non può essere sottoscritto attraverso il metodo online.