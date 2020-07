Calcio Lecco. Merli Sala per la quinta stagione in bluceleste

Il difensore ancora nel roster di D’Agostino

Si tratta del quarto rinnovo dopo quelli di Malgrati, Capogna e Giudici

LECCO – Prosegue la campagna di rafforzamento della rosa della Calcio Lecco in vista della futura stagione 2020/2021. Ed è notizia delle ultime ore il rinnovo contrattuale siglato tra la società di via Don Pozzi è il difensore Ivan Merli Sala. Dopo capitan Malgati un altro veterano continuerà dunque a far parte della retroguardia di mister D’Agostino.

Il commento del difensore a margine del rinnovo

Per il classe ’89 si tratta della quinta stagione in bluceleste. “La mia storia a Lecco parte nel 2012 e con questo rinnovo mi trovo per la quinta stagione a vestirne la maglia. Sono contento e orgoglioso della fiducia che ha riposto in me la società. Ringrazio la famiglia Di Nunno e tutto lo staff tecnico per la nuova opportunità che mi è stata data – così Merli Sala sul rinnovo -. Nasco difensore centrale, ho giocato sia a quattro che nella difesa a tre e devo dire che nell’ultima stagione mi sono trovato bene come terzo di destra. La salvezza raggiunta deve essere il nostro punto di ripartenza. Ora bisogna guardare alla stagione che verrà con obiettivi nuovi e tanta voglia di migliorare. Dobbiamo creare un gruppo che riesca a fare cose importanti sia per la proprietà che per la tifoseria che è davvero speciale”.

Quello di Merli Sala va così ad aggiungersi al già citato rinnovo di Malgrati e a quelli di Capogna e Giudici, oltre all’acquisto del centrocampista Matteo Marotta.