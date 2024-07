Calcio Lecco. Michelangelo Vitali è il nuovo Club Manager

La dirigenza della Calcio Lecco 1912 è ora completa con Michelangelo Vitali

Dopo Ds ed allenatore arriva il nuovo Club Manager

LECCO – Il nuovo presidente della Calcio Lecco, Aniello Aliberti, sta mettendo tutti i tasselli al proprio posto nella nuova dirigenza bluceleste. Il nuovo ed ultimo innesto è Michelangelo Vitali che sarà assumerà il ruolo di Club Manager, ossia la figura di riferimento della società che risponderà al neo patron.

Il club di via don Pozzi ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardo la nuova carica: “La Calcio Lecco 1912 comunica che Michelangelo Vitali ha assunto il ruolo di Club Manager. Vitali ha 35 anni ed è laureato in legge e docente universitario, ha lavorato in ambito calcistico come segretario generale del Campobasso nella stagione 2016/17.

Inoltre, è stato segretario del settore giovanile della Pro Vercelli dal 2017 al 2019, e segretario generale del Como 1907 dal 2019 al 2022, direttore generale del Novara nel 2022/23. Nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di direttore generale del Lumezzane. A Michelangelo Vitali va il caloroso benvenuto da parte di tutta la società”.