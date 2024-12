Calcio Lecco. Rinnovo per Mendoza: vestirà bluceleste fino al 2027

Continuano i rinnovi in casa Lecco: altri due anni di contratto per Mendoza

La società per il futuro punta sui propri giovani talenti

LECCO – La nuova linea societaria della Calcio Lecco 1912, targata Aniello Aliberti, è chiara: puntare sui giovani. Anche l’ultimo rinnovo contrattuale in casa bluceleste s’inserisce in questa direttiva. Infatti, oggi è stato prolungato il contratto di Alejandro Mendoza, calciatore non ancora ventenne, fino al 2027.

Il trequartista classe 2005 è arrivato solo quest’estate in bluceleste dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui è arrivato fino alla Primavera. In questa stagione il numero 77 ha collezionato 6 presenze in campionato ed una in Coppa Italia di Serie C.

Nonostante abbia giocato sostanzialmente poco per ora, la Calcio Lecco ha voluto puntare su di lui. Quello di Mendoza è il quarto della nuova gestione dopo Tordini, Galeandro e Kritta. L’intenzione è, quindi, quella di far crescere i propri talenti in casa e tracciare così la nuova linea futura.

Il successo casalingo ha riportato fiducia nell’ambiente bluceleste, adesso però bisogna confermarsi e raccogliere risultati, a partire dal match di sabato 14 dicembre contro l’Atalanta U23 nella difficile trasferta di Caravaggio.