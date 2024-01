Calcio Lecco. Riparte la campagna abbonamenti

La società di via Don Pozzi riapre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Tutte le info e i prezzi del tesseramento per la seconda parte di stagione

LECCO – Tra meno di due giorni riparte la Serie B dopo la pausa festiva ed il Lecco sarà la prima squadra a scendere in campo venerdì 12 gennaio contro il Catanzaro. La società bluceleste per le rimanenti gare casalinghe che potrebbero decidere la permanenza della squadra in cadetteria riapre la campagna abbonamenti “Il mio cuore batte forte” da oggi, alle 15, sino al 2 febbraio.

Sono disponibili solo gli abbonamenti per le tribune e per il settore distinti, mentre la curva nord è già esaurita, e potranno essere acquistati presso:

La segreteria dello stadio Rigamonti-Ceppi, in via Don Giuseppe Pozzi 6 (Lecco), da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (sabato e domenica CHIUSO)

La Società ricorda che per sottoscrivere l’abbonamento è necessario presentarsi in segreteria con un documento d’identità del beneficiario. Dalla prossima partita casalinga, Lecco-Pisa del 20 Gennaio 2024, sarà obbligatorio possedere l’abbonamento in formato di tessera plastificata per entrare allo stadio, ad eccezione di coloro che sottoscriveranno l’abbonamento d’ora in avanti.

PREZZI

TRIBUNA D’ONORE 750€ (compreso di hospitality tra il primo e il secondo tempo gestito da Soqquadro) TRIBUNA CENTRALE 235€ (intero) e 185€ (ridotto) TRIBUNA LATERALE 185€ (intero) e 150€ (ridotto) DISTINTI 150€ (intero) e 125€ (ridotto)

Categoria RIDOTTI e prezzi speciali: