Calcio Lecco. Inizia la vendita dei biglietti per la trasferta di Catanzaro

La Calcio Lecco riparte dalla gara esterna contro di Catanzaro

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per assicurarsi i tagliandi

LECCO – La Calcio Lecco aprirà venerdì 12 gennaio la 20^ giornata della Serie BKT con l’anticipo serale delle 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. I blucelesti vogliono continuare nel loro buon momento di forma iniziato con il pareggio esterno sul campo del Venezia e proseguito con la vittoria interna contro il Südtirol.

Sul fronte opposto, gli uomini di Vivarini cercano il riscatto in campionato davanti al proprio pubblico di casa dopo le tre sconfitte consecutive del 2023 contro Reggiana, Brescia ed Ascoli. Il match d’andata si era concluso con un roboante 4-3 per i calabri sul campo neutro di Padova.

La vendita dei biglietti per i tifosi blucelesti si è aperta alle 15:00 di lunedì 8 gennaio e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita cioè giovedì 11. I ticket sono acquistabili al costo di 15 Euro per la Curva Est Ospiti:

On line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog;

On-line su sport.ticketone.it;

Nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale.

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori). L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione del titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio Ceravolo disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.