Calcio Lecco. Ufficializzato lo staff medico guidato dalla dottoressa Airoldi

Presentata la squadra dell’area medica

“Felicissima di poter continuare questa avventura”

LECCO – Altro giorno di presentazioni, martedì, in casa Calcio Lecco 1912, che ufficializza lo staff dell’Area Medica, capitanato dalla dottoressa Chiara Airoldi. A fare gli onori di casa è il Dg Angelo Maiolo, che nella passata stagione ha portato a Lecco la dottoressa e parte del suo staff.

“La dottoressa Airoldi l’anno scorso ha lavorato veramente tanto e rimane per la stessa cifra, nonostante ricopra un ruolo di alto livello come quello di Responsabile Medico – afferma Maiolo –. Ci ha permesso di usare i suoi macchinari e probabilmente ce ne approfitteremo ancora”.

La dottoressa Airoldi commenta così la sua permanenza: “Ci tenevo a ringraziare la società e la famiglia Di Nunno perché sono felicissima di rimanere e di poter continuare in questa avventura. Sono felice del rinnovo di D’Agostino perché c’è un bellissimo rapporto con lui, ci ha responsabilizzati molto e questo fa piacere. Con il Ds Fracchiolla ci siamo confrontati e il progetto che mi ha esposto mi è piaciuto molto, il mio staff e io non vediamo l’ora di iniziare nonostante le difficoltà sanitarie. Cercheremo di migliorare e permettere al mister di essere nelle condizioni migliori per scegliere i giocatori. Ne approfitto per ringraziare i calciatori che hanno facilitato il mio lavoro, facendomi sentire subito di casa”.

Inevitabile il discorso legato al Covid-19: “Sinceramente eravamo già pronti a ripartire subito, grazie all’individuazione di laboratori specifici per rispettare i protocolli di sicurezza. Per la prossima stagione non credo avremo problemi, spero solo che le richieste del protocollo vengano semplificate, perché quello iniziale era molto costoso e difficile da attuare”.

A fine conferenza stampa, il Dg Maiolo annuncia un ulteriore sforzo da parte della proprietà, che vorrebbe allestire una palestra all’interno dello stadio, per facilitare il lavoro di staff tecnico e medico. Un discorso che verrà approfondito nei prossimi giorni insieme al comune di Lecco.

Staff Area Medica

Chiara Airoldi (Responsabile Medico)

Davide Oltramonti (Ortopedico)

Daniele Blaseotto (Responsabile Medico Settore Giovanile)

Alessio Maroni (Massoterapista)

Enrico Gianola (Fisioterapista)

(fonte: calciolecco1912.com)