I lariani sbancano il “Garilli” con un’incornata del capitano

Con i tre punti i blucelesti tornano nuovamente in quarta posizione

PIACENZA – Dopo il pareggio senza reti nel turno infrasettimanale contro il Pontedera, la Calcio Lecco ritrova il successo sbancando il “Garilli” di Piacenza col risultato di 1-0. A decidere la sfida è l’incornata vincente da calcio d’angolo di Merli Sala al 70′.

Con i tre punti odierni i lariani superano in classifica la Pro Patria (battuta in casa per 2-0 dalla Pergolettese) riportandosi al quarto posto. Il Lecco allunga inoltre sull’Alessandria, stoppata sullo 0-0 dal Pontedera, e recuperano due punti alla Pro Vercelli, che pareggia con lo stesso risultato contro l’Olbia.

La partita

Nel primo tempo la gara è avara d’emozioni. Il Lecco si rende pericoloso al 9′ con un colpo di testa di Iocolano, ben servito nell’occasione da Lora, che termina a lato di poco. Il Piacenza risponde poco prima della mezz’ora con un tiro di Gonzi sul quale Pissardo risponde presente.

Sono queste le uniche due azioni da rete di una prima frazione che va dunque in archivio sullo 0-0.

Nella ripresa però la musica cambia totalmente ed è il Lecco ad imprimere un’accelerata alla gara. Dopo solamente tre giri d’orologio Lora fa partire una botta improvvisa che va a stamparsi sul montante. Passano dieci minuti e i blucelesti colgono un altro legno, questa volta con un colpo di testa di Mangni.

Il Piacenza non riesce a rispondere alle iniziative del Lecco e inevitabilmente abbassa il proprio baricentro. I ragazzi di D’Agostino continuano a premere e al 70′ vengono premiati, quando Merli Sala manda in rete con un’incornata un corner di Iocolano.

Dopo il gol dell’1-0 il Piacenza ha una reazione immediata con una conclusione di Corbari, che però è troppo centrale per poter sorprendere Pissardo. Nell’ultimo quarto d’ora i padroni di casa cercano la via del pareggio con alcuni calci da fermo ma di fatto il Lecco non rischia nulla e porta così a casa tre punti fondamentali per l’inseguimento alle posizioni di vertice.

Tabellino

PIACENZA – LECCO 0-1: Merli Sala 70′

PIACENZA: Libertazzi, Martimbianco, Tafa, Marchi (Galazzi dall’81’), Pedone, Corbari, Miceli (Scorza dal 69′), Visconti (Renolfi dal 69′), Cesarini (Lamesta dal 58′), Gonzi, De Respinis (Maio dal 69′). A disp.: Anane, Stucchi, Saputo, Babbi, Breganti, Simonetti, Cannistrà. All. Scazzola.

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Cauz, Celjak (Marotta dal 67′), Foglia, Lora (Masini dal 67′), Azzi, Mangni (Moleri dall’82’), Capogna, Iocolano (Liguori dal 91′). A disp.: Borsellini, Malgrati, Ronci, Nannini, Emmausso, Nesta, Haidara, Raggio. All. D’Agostino.

ARBITRO Vergaro di Bari