Calcio Serie C. Crollo Lecco: eliminato al primo turno dei playoff

I blucelesti non riescono a sfruttare il fattore campo e la Pro Patria si impone per 2 a 0

A condannare gli uomini di De Paola sono le reti di Sportelli e Pizzul

LECCO – E’ un film già visto quello andato in scena questo pomeriggio al “Rigamonti-Ceppi”. Per il secondo anno consecutivo la Calcio Lecco viene eliminata al primo turno playoff, perdendo sul terreno di casa con due risultati su tre a disposizione per passare il turno.

L’anno scorso a eliminare le aquile fu il Grosseto, quest’anno è stata la volta della Pro Patria. Per i blucelesti si tratta di una debacle, anche se le prestazioni delle ultime giornate di campionato avevano già fatto scattare diversi campanelli d’allarme, facendo presagire che la gara contro i bustocchi sarebbe stata tutto fuorchè facile, vista anche l’elevata posta in palio.

E come successo nelle recenti sfide perse contro Piacenza e Pro Sesto, oltre che in quella pareggiata col Seregno, agli uomini di De Paola sono mancate la convinzione e la cattiveria necessaria per avere ragione dell’avversario.

La cronaca della partita

La prima azione offensiva della partita è della Pro Patria, con Merli Sala che chiude bene su Parker, al tiro al termine di un rapido contropiede. Sul fronte d’attacco opposto il Lecco ci prova con una bella combinazione tra Purro e Ganz che libera Nepi, il quale però è in ritardo per la conclusione.

Il gol non tarda comunque ad arrivare e a realizzarlo sono gli ospiti: al 14′ Sportelli è lesto nell’arrivare sulla sfera e a battere Pissardo risolvendo così in modo vincente una mischia in area bluceleste.

Dopo il gol subito gli uomini di De Paola provano a rientrare subito in partita ma Caprile non corre mai grossi rischi. Al 28′ però proprio il portiere ospite lascia spazio a Ganz per poi rimediare anticipando la conclusione della punta lecchese.

La gara prosegue poi senza ulteriori particolari sussulti; poco prima dell’intervallo Celjak e Lora si fanno vedere al tiro ma entrambe le conclusioni terminano alte.

In avvio di ripresa il Lecco parte subito all’attacco: dopo un solo giro di lancette Purro costringe Caprile a rifugiarsi in angolo su punizione; dopo pochi minuti è invece Lora a rendersi pericoloso con un tiro che finisce di poco sopra la traversa.

Al 66′ il Lecco va nuovamente vicino al pareggio: questa volta è Purro che con un tiro a giro manda la sfera a lato di pochissimo. La Pro Patria risponde con il neoentrato Castelli che in diagonale costringe Pissardo alla parata a terra.

Dopo il buon inizio di ripresa i blucelesti iniziano a calare e dal 75′ non riescono più a creare vere occasioni da rete. Di fatto Caprile non deve mai effettuare interventi e all’87’ il Lecco resta anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Battistini per doppia ammonizione.

La gara si chiude definitivamente due minuti più tardi, quando Pizzul realizza il 2-0 con una punizione perfetta. E’ la rete che costringe la Calcio Lecco a salutare i playoff davanti al pubblico di casa.

Tabellino

LECCO – PRO PATRIA : Sportelli 14′, Pizzul 89′

LECCO: Pissardo, Merli Sala (Capoferri dal 53′), Marzorati, Battistini, Celjak, Masini, Kraja (Morosini dall’88’), Lora (Zambatardo dal 53′), Purro (Buso dal 77′), Nepi (Tordini dal 77′), Ganz. A disp.: Libertazzi, Enrici, Lakti, Petrovic, Vasic, Sparandeo, Italeng. All. De Paola

PRO PATRIA: Caprile, Sportelli, Boffelli, Saporetti, Vezzoni (Ferri dal 77′), Nicco, Bertoni, Galli (Vezzoni dal 77′), Pierozzi, Parker (Castelli dal 71′), Stanzani. A disp.: Mangano, Vaghi, Brignoli, Lombardoni, Colombo, Giardino, Cassano, Caluschi, Pesenti. All.: Sala – Le Noci.

ARBITRO: Sig. Acanfora sez. Castellammare di Stabia