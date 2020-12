I sardi si impongono per 1-0

Decide una rete di Emerson al 10′

OLBIA – E’ una sconfitta che lascia molto amaro in bocca quella rimediata dalla Calcio Lecco sul campo dell’Olbia nell’anticipo delle 12.30, valevole per la diciassettesima giornata d’andata del girone A di Serie C.

In Sardegna i blucelesti pagano a carissimo prezzo la rete messa a segno da Emerson dopo solamente dieci minuti di gioco. La sesta sconfitta in stagione, la terza consecutiva se si guarda solo alle partite giocate in trasferta, lascia il Lecco fermo a 27 punti. L’Olbia dal canto suo dà un importante scossone alla classifica in ottica salvezza salendo a quota 18 punti.

Avvio shock

Come anticipato l’avvio di gara del Lecco è da incubo. Al 10′ Pissardo si deve superare su Ragatzu, deviando la palla prima sul palo e poi in angolo. Sull’azione seguente però l’estremo difensore bluceleste non può nulla, quando Emerson colpisce con uno splendido sinistro che vale l’1-0.

Dopo la rete dello svantaggio i ragazzi di D’Agostino provano ad organizzare una reazione e hanno una buona chance con Iocolano, il quale non inquadra la porta da buona posizione. Sul fronte d’attacco opposto, prima viene annullato un gol ad Udoh per fuorigioco, poi Pissardo deve compiere un vero miracolo per evitare il raddoppio di Pennington.

Prima dell’intervallo Kaprof serve una buona palla a Iocolano che colpisce male di testa. In avvio di ripresa l’Olbia resta in inferiorità numerica per l’espulsione, per somma d’ammonizioni, di Cadili. Intorno all’ora di gioco vi è poi un episodio dubbio in area sarda: Kaprof smarca alla grande Iocolano che viene fermato con le cattive; per il direttore di gara comunque non ci sono gli estremi per il rigore.

A questo punto inizia la girandola delle sostituzioni e il Lecco prova il tutto per tutto. Di vere occasioni da gol dalle parti di Tornaghi però non se ne registrano. Sono invece i padroni di casa a mancare il raddoppio con Doratiotto.

Si arriva così alle battute finali nelle quali al Lecco manca la forza e soprattutto la lucidità per trovare la rete del pareggio. Da segnalare in conclusione l’espulsione rimediata da Cauz al 90′ per doppia ammonizione.

Dopo la sosta natalizia il campionato del Lecco ripartirà con l’impegno casalingo contro la Lucchese (domenica 10 gennaio, ore 17.30), mentre la settimana successiva Capogna e compagni saranno di scena in casa dell’AlbinoLeffe per l’ultima partita del girone d’andata.

Tabellino

OLBIA – LECCO 1-0: Emerson 10′

OLBIA: Tornaghi, Pisano (Secci dall’86’), Altare, Emerson, Cadili, Ladinetti, Pennington, Biancu (Doratiotto dal 78′), Giandonato (Lella dal 78′), Ragatzu, Udoh (La Rosa dal 69′). A disp.: Van der Want, Arboleda, Dalla Bernardina, Pitzalis, Demarcus, Occhioni. All. Canzi

LECCO: Pissardo, Celjak, Cauz, Capoferri (Merli Sala dal 60′), Giudici (Nesta dal 60′), Bolzoni (Moleri dall’87’), Lora (Marotta dal 73′), Nannini, Iocolano, Kaprof (Mastroianni dal 73′), Capogna. A disp.: Bertinato, Del Grosso, Mangni, D’Anna, Porru, Haidara, Raggio. All. D’Agostino

ARBITRO: Sig. Cascone di Nocera Inferiore