Decide un rigore trasformato da Cruciani nel finale

Il terzo posto resta possibile ma dipenderà dai risultati di Renate e Pro Vercelli

LUCCA – Nella giornata in cui a Como è festa grande per il ritorno in Serie B, la Calcio Lecco mastica amaro sia per la sconfitta (1-0) rimediata contro la Lucchese penultima in classifica, sia per i contemporanei risultati di Renate e Pro Vercelli.

Entrambe le formazioni in lotta, al pari dei blucelesti, per il terzo posto non sono riuscite a vincere. Il Renate ha impattato 0-0 sul campo della Pro Sesto, mentre la Pro Vercelli è stata superata in casa per 2-0 dal Piacenza. Per il Lecco si tratta dunque di una grande occasione persa. Ad un turno dal termine della stagione regolare la classifica vede il Renate a quota 62 punti, la Pro Vercelli a 61 e il Lecco a 60. Va inoltre ricordato che la Pro Vercelli deve anche recuperare la gara rinviata col Pontedera.

La partita

Nella prima frazione di gioco le occasioni da rete non sono moltissime. Il primo a rendersi pericoloso è Masini con un tiro da fuori area. La Lucchese risponde con un contropiede che libera al tiro Bianchi, sul quale Borsellini risponde in due tempi.

Intorno alla mezz’ora sono Nannini e Iocolano a provarci, il primo trova sulla sua strada un attento Pozzer, al secondo manca solo un pò più di precisione per fare centro. Prima dell’intervallo è la volta di Azzi ma anche in questo caso la mira è leggermente difettosa.

La ripresa si apre con un episodio chiave: Celjak, già ammonito, interviene in modo ruvido e per il direttore di gara ci sono gli estremi per il secondo giallo. Anche in inferiorità numerica il Lecco non rinuncia comunque ad attaccare e al 62′ Iocolano chiama Pozzer ad un nuovo intervento.

Col passare dei minuti la Lucchese prova a guadagnare campo ma, a parte che con due tiri di Meucci e Petrovic, non si fa mai vedere dalle parti di Borsellini. Il Lecco ha un’ottima chance al 77′ con Mangni che però la spreca concludendo alto. Un minuto più tardi sul fronte opposto Marcheggiani viene steso in uscita da Borsellini. L’arbitro decreta il penalty che Cruciani trasforma per l’1-0.

La partita di fatto si decide con questo episodio. Nel finale ai ragazzi di D’Agostino mancano forza e lucidità per trovare la via del pareggio. In pieno recupero è invece la Lucchese a sfiorare il raddoppio quando Petrovic centra il palo.

Ora il Lecco avrà una settimana di tempo per prepare al meglio l’ultima gara di campionato che la vedrà opposta all’AlbinoLeffe. La possibilità di raggiungere il terzo posto dipenderà però dal risultato della sfida in programma mercoledì tra Pontedera e Pro Vercelli. In caso di successo dei piemontesi la matematica condannerebbe i lariani.

LUCCHESE-LECCO 1-0: Cruciani (LU) rig. 79′

LUCCHESE: Pozzer, Pellegrini, Panariello, Dumancic, Maestrelli (Lo Curto dal 65′), Panati (Petrovic dal 65′), Cruciani, Meucci, Nannelli (Zennaro dal 46′), Bianchi (Sbrissa dall’88’), Marcheggiani (De Vito dall’80’). A disp.: Biggeri, Cellamare, Dalla Bernardina, Solcia, Bartolomei, Galardi, Marinai. All. Di Stefano.

LECCO: Borsellini, Celjak, Malgrati, Cauz, Azzi, Nannini (Capoferri dal 75′), Lora, Masini, Nesta (Raggio dal 58′), Mastroianni (Mangni dal 64′), Iocolano. A disp.: Pulze, Villa, Liguori, Malinverno, Haidara, Moleri. All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Acanfora di Castellammare di Stabia