Giudici e D’Anna firmano la prima vittoria di D’Agostino

Per i blucelesti è il terzo risultato utile consecutivo

CARRARA – Può finalmente prendere una boccata d’ossigeno la Calcio Lecco, dopo la preziosa vittoria ottenuta contro la Carrarese. Allo “Stadio dei Marmi” i blucelesti si impongono con una rete per tempo; la prima di Giudici al 39′ e la seconda di D’Anna in pieno recupero.

Il successo, il primo da quando D’Agostino siede sulla panchina lecchese, porta il Lecco a quota 11 punti dove raggiunge l’Olbia. La classifica resta ovviamente molto complicata ma Malgrati e compagni dimostrano di avere le carte in regola per centrare la salvezza.

Un gol per tempo

Come detto in apertura i blucelesti sono andati a segno con un gol per tempo.

Il gol che ha spezzato l’equilibrio l’ha realizzato Giudici al 39′ con uno splendido tiro da fuori area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Toccante l’esultanza del centrocampista che ha dedicato il gol al papà Angelo, morto meno di un mese fa sul Resegone.

La rete della sicurezza è stata invece messa a segno da D’Anna, nel primo minuto di recupero dopo il 90′, su assist di Moleri.

I prossimi impegni

La vittoria deve ora dare un’iniezione di fiducia al Lecco che nelle prossime due giornate dovrà affrontare le quotate Renate e Pontedera.

Nel prossimo turno le pantere neroblu saranno di scena al “Rigamonti-Ceppi”, mentre domenica 17 novembre i ragazzi di D’Agostino torneranno in Toscana per affrontare l’attuale vicecapolista.

TABELLINO

CARRARESE-LECCO 0-2: Giudici 39’pt; D’anna 46’st

CARRARESE: Forte, Infantino, Damiani (Valente 8’st), Cardoselli, Mignanelli, Pasciuti, Conson, Murolo, Ciancio, Tavano (Calderini 14’st), Maccarone (Manneh 21’st). All. Baldini.

LECCO: Safarikas, Merli Sala, Bastrini (Vignati 1’st), Malgrati, Carissoni, Bobb, Moleri, Pastore, Strambelli (D’anna 35’st); Capogna (Fall 28’st), Giudici (Scaccabarozzi 28’st). All. D’Agostino.

ARBITRO: Virgilio di Trapani