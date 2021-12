I blucelesti ritrovano la vittoria dopo otto turni di digiuno

Al “Garilli” decisivo Celjak con un tap-in da tre punti

PIACENZA – Dopo otto giornate consecutive senza successi la Calcio Lecco ritrova finalmente i tre punti imponendosi per 1-0 al “Garilli” di Piacenza. A regalare il primo sorriso a mister De Paola ci pensa Celjak, lesto al 61′ nello sfruttare al massimo un grande assist di Battistini realizzando in tap-in il gol vittoria.

Grazie ai tre punti conquistati i blucelesti riescono a prendere una boccata d’ossigeno portandosi a quota 20 in classifica. Il vantaggio sulla zona calda è ora di quattro lunghezze.

Finalmente i tre punti

Passando alla cronaca della gara in avvio il Lecco prova subito a rendersi pericoloso con una doppia iniziativa di Giudici, i suoi cross in area però sono imprecisi e non sortiscono effetto. Subito dopo è Battistini a farsi vedere con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione di Iocolano; anche in questo caso la mira è imprecisa.

Il Piacenza risponde con Corbari, senza che Pissardo corra comunque grandi pericoli. La gara prosegue poi senza grandi squilli fino alle battute finali del primo tempo, quando Kraja sfiora il vantaggio con un’azione insistita.

Ina avvio di ripresa è sempre il Lecco ad avere maggior iniziativa. Il punteggio sembra non voglia sbloccarsi dallo 0-0 ma al 61′ sale in cattedra Battistini, il quale dopo una grande azione in area serve alla perfezione Kraja che in tap-in ha vita facile nel realizzare la rete dell’1-0.

Dopo il vantaggio bluceleste inizia la girandola delle sostituzioni su entrambe le panchine. Il Piacenza prova ad organizzare la reazione ma di vere azioni da gol dalle parti di Pissardo non riesce a produrne. Nell’ultimo quarto d’ora sono sempre gli emiliani a tenere il pallino del gioco ma il forcing viene comunque gestito bene dalla retroguardia lecchese.

A due minuti dallo scadere il Lecco ha una buona chance per chiudere i conti con Masini; il centrocampista perde però l’attimo giusto per calciare a rete. Negli ultimi tre minuti di recupero il Piacenza torna in attacco; i blucelesti gestiscono bene e portano così a casa tre punti dal valore specifico notevole.

Per gli uomini di De Paola ora si può finalmente aprire un nuovo campionato. Da martedì inizierà la preparazione ad un’altra trasferta, quella di domenica prossima – calcio d’inizio alle 14:30 – al “Ferruccio” di Seregno. Dopo l’impegno in Brianza il Lecco chiuderà il girone d’andata sul terreno amico contro la Pro Sesto. Due impegni da non fallire assolutamente per portersi rilanciare del tutto in classifica.

Tabellino

PIACENZA – LECCO 0-1: Celjak 61′

PIACENZA: Pratelli, Nava, Tafa (Lamesta dal 65′), Marchi, Giordano, Marino (Bobb dal 65′), Suljic, Corbari (De Grazia dal 76′), Parisi, Rabbi, Raicevic. A disp.: Libertazzi, Galletti, Angileri, Burgio, Codromaz, Armini, Simonetti, Gissi. All. Scazzola.

LECCO: Pissardo, Celjak, Battistini, Merli Sala, Sparandeo, Giudici (Galli dal 65′), Masini, Kraja, Zambataro (Lakti dall’88’), Iocolano (Ganz dal 54′), Petrovic (Mastroianni dal 65′). A disp.: Ndiaye, Ciancio, Lora, Reda, Mastroianni, Morosini, Tordini, Buso. All. De Paola.

ARBITRO: Sig. Lovison sez. Padova

Classifica

SudTirol 43

Padova 37

Renate 36

FeralpiSalò 35

Triestina 27

AlbinoLeffe 23

Seregno 22

Virtus Verona 21

Juventus U23 21

Trento 20

Piacenza 20

Pro Vercelli 20

Lecco 20

Fiorenzuola 19

Pergolettese (-2) 17

Mantova 16

Pro Patria 16

Legnago Salus 15

Pro Sesto 14

Giana Erminio 13