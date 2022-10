Superato 2-0 l’Arzignano Valchiampo: reti di Pinzauti e Battistini

La quarta vittoria consecutiva vale la vetta del girone A di Serie C

ARZIGNANO – Domenica migliore non poteva esserci per la Calcio Lecco. Il 2-0 rifilato all’Arzignano Valchiampo porta a quattro le vittorie consecutive della truppa di Battistini e soprattutto vale la testa del girone A di Serie C, complici il pareggio del Renate e le sconfitte in cui sono incappati Padova e Pordenone.

Dopo il difficile avvio di stagione, dopo dieci giornate disputate, i blucelesti si ritrovano così in vetta alla classifica con venti punti all’attivo, frutto di sei vittorie e due pareggi, e un vantaggio di un punto sul duo composto da FeralpiSalò e Renate.

Un gol per tempo

In avvio di gara i padroni di casa si rendono subito pericolosi con un calcio da fermo dalla destra che libera Grandolfo, il quale sottoporta sciupa un’ottima occasione. La risposta del Lecco non si fa attendere, con Lakti che al 5′ chiama Volpe al suo primo intervento con deviazione in corner.

Dopo il quarto d’ora i blucelesti alzano il baricentro e iniziano a premere in attacco. Al 21′ Ilari serve una bella palla in area dalla sinistra che Pinzauti prova a incornare in rete peccando però di precisione. Il gol comunque è nell’aria e infatti si materializza pochi minuti dopo: è il 25′ quando Lakti si inserisce perfettamente in area veneta per poi servire Pinzauti che supera Volpe per il vantaggio lecchese.

Due minuti dopo aver fornito l’assist per il gol dell’1-0, Lakti va vicino al raddoppio con un tiro volo che esce di pochissimo. L’Arzignano Valchiampo tenta una timida reazione ma di fatto non riesce più a rendersi pericoloso dalle parti di Melgrati fino all’intervallo. Ad un passo dal riposo Scapuzzi subisce un contatto in area veneta, col direttore di gara che lascia comunque proseguire non ravvisando gli estremi per il rigore.

La ripresa parte su ritmi non troppo elevati. Tra il 55′ e il 60′ ci prova per due volte Buso, il quale prima viene murato poi alza troppo la mira. Al 65′ Zambataro si libera alla grande ma la sua conclusione viene deviata in angolo; sul corner seguente Lakti calcia al volo con la sfera che termina non di molto a lato.

L’Arzignano Valchiampo torna a farsi vedere al 76′ rendendosi pericoloso con un calcio d’angolo. L’occasione dei giallocelesti però sfuma mentre all’83’, sempre sugli sviluppi di un corner, Battistini trova l’incornata vincente che porta il punteggio sul 2-0.

La partita di fatto si chiude qui; nei restanti minuti di gara la formazione di Bianchini non riesce più a costruire nulla e il Lecco riesce quindi ad amministrare il doppio vantaggio senza problemi. Ora le aquile possono meritatamente fare festa: da martedì inizierà poi la preparazione alla gara interna di domenica prossima contro il Trento.

Tabellino

ARZIGNANO VALCHIAMPO – LECCO 0-2: Pinzauti 25′, Battistini 83′.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Volpe, Cariolato, Bonetto, Molnar, Davi (Gning Koly dal 52′), Casini, Tardivo (Bontempi dal 69′), Barba, Cester (Lunghi dal 52′), Parigi (Fyda dal 69′), Grandolfo (Tremolada dal 62′). A disp.: Pigozzo, Saio, Chama, Bordo, Gemignani, Zanella, Piana, Antoniazzi, Lunghi, Grosso. All. Bianchini

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Zambataro, Ilari (Zuccon dal 78′), Lakti, Galli (Girelli dal 78′), Rossi (Buso dal 52′), Scapuzzi (Giudici dal 52′), Pinzauti (Mangni dal 71′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Maldonado, Purro, Longo. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Catanoso, sez. Reggio Calabria.

Classifica

Lecco 20

FeralpiSalò 19

Renate 19

Novara 17

Padova 17

Pordenone 17

L.R. Vicenza 17

Arzignano Valchiampo 16

Pro Patria 15

Sangiuliano City 15

Pergolettese 14

Pro Sesto 14

Pro Vercelli 14

Juventus Next Gen 12

AlbinoLeffe 11

Mantova 11

Trento 9

Triestina 7

Virtus Verona 5

Piacenza 4