L’ordinanza del sindaco blocca il match

La gara è rimandata a data da destinarsi

PONTEDERA – Il forte maltempo che sta interessando diverse zone d’Italia, tra cui la Toscana, ha bloccato il match in programma per questo pomeriggio (ore 17.30) tra Pontedera e Calcio Lecco.

La sospensione ufficiale del match è dovuta all’ordinanza del sindaco della città toscana Matteo Franconi.

La nota ufficiale del Comune di Pontedera

Richiamata la propria ordinanza del 17.11.20129, avente per oggetto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del comune di Pontedera;

Visto il comunicato del centro regionale funzione di protezione civile, emesso in data 17 novembre 2019, alle ore 12.54 che adotta lo stato di allerta regionale con livello di allerta codice rosso per rischio idraulico reticolo principale, dalle ore 13.00 del 17 novembre 2019 alle ore 23.59 di lunedì 18 novembre 2019, nella zona A4 Valdarno inferiore di cui fa parte il comune di Pontedera;

Considerato primario, indifferibile ed urgente per il principio di precauzione, al fine di garantire la sicurezza delle comunità e il minor accesso di veicoli sul territorio, il comune di Pontedera ordina fino al giorno 18 novembre 2019 la chiusura sul territorio di tutti gli edifici, strutture ed impianti delle seguenti tipologie:

Centri gioco educativi

Impianti sportivi

Biblioteca comunale

Ludoteca

Parchi pubblici

Cimiteri

Centri diurni per disabili ed anziani

Per questi motivi la gara tra Pontedera e Lecco in programma per oggi, 17 novembre 2019, è stata rimandata a data da destinarsi.