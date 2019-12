Pari senza gol e con poche emozioni in casa dei toscani

I blucelesti si preparano ad affrontare il ritorno con 19 punti all’attivo

PISTOIA – Termina con un pareggio a reti bianche la trasferta della Calcio Lecco sul campo della Pistoiese. Nell’ultima giornata del girone d’andata i blucelesti strappano dunque un punto in casa dei toscani e tornano a muovere la classifica dopo la sconfitta rimediata in settimana contro il Pontedera.

I ragazzi di D’Agostino chiudono la prima metà della stagione con 19 punti all’attivo. Un bottino che per ora non può far stare tranquilli società e tifosi, ma il bicchiere mezzo pieno è comunque rappresentato dai quattro risultati utili (due vittorie e due pareggi) delle ultime cinque giornate.

Partita con pochissime emozioni

In avvio di gara la Pistoiese si rende subito pericolosa. Al 5′ Procopio interviene in modo sporco su un attacco dei padroni di casa, che reclamano col direttore di gara per ottenere un rigore. Sul fronte d’attacco opposto sono Negro e Moleri i primi ad andare alla conclusione.

Nella prima frazione di gioco non si registrano poi altre azioni particolarmente pericolose. Alla mezz’ora Gucci colpisce di testa da buona posizione, con Safarikas che comunque blocca senza grandi problemi. Nel finale il Lecco si fa invece vedere in avanti con Negro ma la difesa toscana argina bene l’iniziativa.

Nella ripesa la prima conclusione pericolosa è quella di Strambelli, che al 55′ col mancino sfiora il palo. Per vedere un’altra azione pericolosa bisogna poi aspettare venti minuti: al 76′ Safarikas corre un rischio non bloccando la sfera su un calcio d’angolo ma la retroguardia bluceleste riesce comunque a cavarsela.

Fino al 90′ e anche nei minuti di recupero nessuna delle due squadre crea più i presupposti per impensierire i portieri avversari. La partita si chiude dunque sullo 0-0; ora il Lecco è atteso da una nuova importante settimana di lavoro per preparare al meglio la prima gara di ritorno che vedrà l’Arezzo di scena al “Rigamonti-Ceppi”.

TABELLINO

PISTOIESE – LECCO

PISTOIESE: Pisseri, Camilleri, Dametto, Capellini, Mazzarani (Llamas 25’st), Spinozzi (Cerretelli 25’st), Vitiello, Bortoletti (Valiani 34’st), Ferrarini, Cappelluzzo (Stijepovic 25’st), Gucci. All. Pancaro

LECCO: Safarikas, Merli Sala, Malgrati, Procopio, Carissoni, Moleri, Bobb, Giudici (Pastore 23’st), Negro (Lisai 40’st), Fall (D’Anna 18’st), Strambelli (Marchesi 40’st). All. D’Agostino

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

GALLERIA FOTOGRAFICA di Alessandro Menegazzo