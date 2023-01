Calcio Serie C. Lecco chiamato al riscatto nel big match contro il L.R. Vicenza

I blucelesti devono mettersi alle spalle il ko di Crema

I veneti, terzi in classifica, sono in striscia positiva da nove turni

LECCO – Poco meno di ventiquattro ore e sarà di nuovo tempo di campionato per la Calcio Lecco. La truppa di mister Foschi, reduce dalla pesante sconfitta rimediata sul campo della Pergolettese nell’ultimo turno, si prepara ad ospitare il quotato L.R. Vicenza (calcio d’inizio al “Rigamonti-Ceppi” fissato per le 17.30).

Ricordato del brutto ko con cui Giudici e compagni hanno aperto il 2023, va anche detto che ai blucelesti la vittoria manca ormai dallo scorso 11 dicembre, quando si imposero per 2-1 sul Padova tra le mura amiche. Dopo quel successo sono seguiti due pareggi contro Pro Vercelli e Virtus Verona, oltre alla già citata sconfitta maturata la scorsa domenica al “Voltini” di Crema.

Dal canto il L.R. arriva al big match di domani forte di una striscia di nove risultati utili consecutivi. I biancorossi non perdono dal 6 novembre scorso e negli ultimi nove turni hanno collezionato sei vittorie e tre pareggi.

Voglia di essere protagonisti

Nella conferenza stampa della viglia mister Foschi ha parlato in modo chiaro del match che attende i suoi ragazzi: “Contro la Pergolettese le disattenzioni ci sono costate care, per questo abbiamo lavorato mettendo molta attenzione sui calci piazzati. Ho visto i ragazzi carichi e determinati, sanno che si troveranno di fronte ad una bella cornice di pubblica e anche per questo vorranno dare il massimo. Vogliamo recitare un ruolo da protagonisti e non da vittime sacrificali”.

Per quanto concerne infine i convocati tra questi figura anche l’ultimo acquisto Francesco Ardizzone. Il centrocampista classe ’92, prelevato a titolo temporaneo dalla Turris, potrà dunque dare subito una mano alla causa bluceleste. Per un nuovo arrivato vi sono poi le uscite di Luis Maldonado, il quale si è accasato proprio alla Turris a titolo definitivo, e di Mattia Sangalli, per il quale è terminato il prestito dall’Inter.