Gara decisa dalle reti realizzate da Buso e Girelli

Quarto risultato utile consecutivo per Foschi (tre vittorie e un pareggio)

LECCO – E’ un risultato molto importante quello ottenuto dalla Calcio Lecco sul terreno di gioco del “Silvio Piola” di Novara. Nella gara valida per l’ottava giornata di campionato del girone A di Serie C, i blucelesti si impongono 2-1 grazie alle reti di Buso e Girelli, messe a segno entrambe nel primo tempo.

Grazie alla vittoria odierna Giudici e compagni fanno un nuovo importante passo in avanti in classifica, salendo a quota 14 punti e agganciando proprio il Novara.

La partita

In avvio il Lecco ha subito una chance con Giudici sugli sviluppi di un calcio d’angolo; il capitano bluceleste però è troppo decentrato e Pissardo riesce a salvarsi. Passano pochi minuti e Buso serve un’ottima palla in area sulla quale però non ci arriva nessun calciatore lecchese.

La risposta del Novara arriva poco prima del quarto d’ora, quando Carillo chiama in causa per la prima Melgrati, il quale risponde alla grande mantenendo inviolata la porta del Lecco. Al 18′ è l’ex Masini a rendersi pericoloso, con Galli che comunque chiude bene il tentativo.

L’equilibrio in campo regge ancora per poco perché al 26′ le aquile passano: Battistini fa partire un’azione passando poi la palla a Zambataro, il quale serve al centro Buso che prima salta Belouane e poi batte Pissardo per l’1-0.

Dopo la rete del vantaggio i ragazzi di Foschi continuano a premere, sfiorando subito il raddoppio con Zuccon. La rete del 2-0 non tarda comunque ad arrivare: al 32′ infatti Girelli fa partire una gran botta dalla distanza che non lascia nessuno scampo a Pissardo.

Il gol del raddoppio manda in confusione il Novara; la gara prosegue dunque fino all’intervallo col Lecco in controllo e i piemontesi che non riescono a trovare la reazione.

Nella ripresa i padroni di casa partono con maggior convinzione andando subito al tiro con Gonzalez. Gli azzurri prendono in mano il gioco e premono con sempre maggior convinzione fino al 59′, minuto in cui Gonzalez accorcia le distanze con un tiro che va ad insaccarsi sotto il montante.

A questo punto l’inerzia del match cambia e il Novara sfiora subito il gol del pareggio. Il Lecco riesce comunque a tener botta e al 73′ spreca la palla del possibile 3-1 col neoentrato Longo. Il Novara torna a pungere all’80’ ma Melgrati fa ottima guardia su Peli.

Nel finale di gara il Novara prova il tutto per tutto ma oltre a qualche corner non riesce più a creare occasioni dalle parti di Melgrati. Dopo cinque minuti di extra time la gara va dunque in archivio con la vittoria del Lecco, ora atteso dal turno infrasettimanale di mercoledì prossimo (calcio d’inizio alle 18.00) contro la Juventus Next Gen.

Tabellino

NOVARA – LECCO 1-2: Buso (L) 26′, Girelli (L) 32′, Gonzalez (N) 59′

NOVARA: Pissardo, Ciancio, Benalouane, Carillo, Gonçalves (Urso dal 79′), Masini, Calcagni (Ranieri dal 46′), Rocca (Peli dal 46′), Galuppini, Bortolussi (Buric dal 69′), Gonzalez (Tavernelli dall’83’). A disp.: Menegaldo, Desjardins, Bertoncini, Di Munno, Bonaccorsi, Marginean, Khailoti, Diop, Amoabeng. All. Cevoli.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Zambataro, Girelli (Longo dal 66′), Galli (Ilari dal 61′), Zuccon (Maldonado dal 74′), Giudici, Pinzauti, Buso (Lakti dal 66′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Rossi. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Bordin, sez. Bassano del Grappa

Classifica

Renate 15

Sangiuliano City 15

Pordenone 14 (una partita in meno)

Lecco 14

Novara 14

Padova 14

Arzignano Valchiampo 13

FeralpiSalò 13

Pro Patria 12

L.R. Vicenza 11

Pergolettese 11

Pro Vercelli 11

AlbinoLeffe 10

Juventus Next Gen 9

Trento 8

Pro Sesto 8

Triestina 7

Mantova 5 (una partita in meno)

Virtus Verona 5

Piacenza 3