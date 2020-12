Bustocchi bestia nera dei blucelesti

In dubbio capitan Malgrati, oltre al certo assente Merli Sala

LECCO – Si terrà domenica, allo “Speroni” di Busto Arsizio, il penultimo derby lombardo del girone d’andata della Calcio Lecco.

Dopo le vittorie contro Giana Erminio, Como e Pergolettese e le sconfitte subite per mano di Renate e Pro Sesto, i blucelesti faranno visita alla Pro Patria, la sesta formazione lombarda da affrontare in questo girone d’andata. L’ultima sfida interregionale, quella con l’AlbinoLeffe, coinciderà invece con la gara del giro di boa, in programma il prossimo 17 gennaio.

Andamento altalenante per la Pro Patria

Concentrando l’attenzione sui bustocchi, finora la formazione guidata in panchina da Ivan Javorcic ha faticato a trovare continuità di rendimento. La classifica parla di 19 punti all’attivo, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi. Cinque invece le sconfitte.

Anche il trend delle ultime giornate conferma l’andamento altalenante, tanto è vero che prima della sconfitta maturata sul campo della Juventus U23 nell’ultimo turno, in precedenza erano arrivati un pareggio interno senza reti con il Grossetto e una vittoria di misura a Pontedera.

Gruppo quasi al completo

Per quanto riguarda il Lecco invece, dopo un’altra settimana di lavoro tipo, mister D’Agostino potrà fare nuovamente affidamento sui punti fermi della rosa. L’unico dubbio riguarda la condizione di capitan Malgrati.

Il ritorno al successo contro la Pistoiese ha permesso ai blucelesti di agganciare il treno delle migliori della classe. Inutile aggiungere che per restarci attaccati sarà fondamentale vincere anche a Busto Arsizio.

La conferenza stampa della vigilia

“Storicamente la Pro Patria è la nostra bestia nera. Si tratta di un derby e quindi di suo è una partita molto particolare. Sarà sicuramente una battaglia, dovremo fare una gara intensa cercando di mantenere la nostra identità per novanta minuti. La Pro Patria ha un’identità e un’impostazione ben precisa. Noi dovremo cercare di non farli giocare e sbagliare il meno possibile” così D’Agostino sulla partita di domani.