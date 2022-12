Calcio Serie C. Lecco e Virtus Verona non si fanno male: il “Christmas match” finisce 0-0

Gara noiosa e con pochissime occasioni da rete

Si tratta del secondo pareggio consecutivo per i blucelesti

LECCO – Parte con un pareggio senza reti il girone di ritorno della Calcio Lecco. Come nella gara che aveva aperto la stagione dei blucelesti, la Virtus Verona impone il pari (0-0) alla truppa di mister Foschi.

Per le aquile si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo quello ottenuto sabato scorso sul terreno di gioco della Pro Vercelli. Alla sosta natalizia la classifica vede il Lecco in quarta posizione con 35 punti, gli stessi della Pro Sesto, con un ritardo di tre lunghezze dalla vetta occupata in solitaria dalla FeralpiSalò.

Novanta minuti privi di emozioni

L’avvio di gara del Lecco non è dei migliori e dopo pochi minuti i blucelesti rischiano di capitolare, quando Danti di testa costringe Zambataro ad un salvataggio in extremis; sulla ribattuta ci prova anche Manfrin con la difesa che respinge la conclusione.

La reazione dei ragazzi di Foschi stenta a concretizzarsi e così subito dopo il quarto d’ora è di nuovo la Virtus Verona a rendersi pericolosa, questa volta con una conclusione di Gomez, forte ma centrale, che Melgrati devia in angolo.

Col passare dei minuti il copione non varia di molto; i blucelesti faticano a costruire trame pericolose mentre i veneti hanno ancora un paio di buone chance, prima con Gomez che viene anticipato dalla provvidenziale uscita di Melgrati, poi con Nalini il cui tiro termina di poco a lato.

La ripresa si apre su ritmi piuttosto compassati. Il primo squillo però lo porta il Lecco, con Lepore che al 53′ fa partire una conclusione che termina non lontana dal legno. Dopo questo tentativo la gara comunque non decolla. Entrambi i tecnici provano a cambiare le sorti del match inserendo forze fresche dalle panchine ma il gioco resta bloccato.

Il secondo tempo di fatto si materializza in un lento trascorrere dei minuti senza che nessuna delle due squadre riesca a creare occasioni da rete. Si arriva dunque alle battute finali col punteggio ancorato sullo 0-0 e i portieri quasi del tutto inoperosi. Anche nei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara non succede nulla: la gara termina così con un pareggio a reti bianche.

Ora il campionato osserverà quindici giorni di stop, per poi riprendere domenica 8 gennaio: il Lecco sarà di scena al “Voltini” di Crema dove affronterà la Pergolettese.

Tabellino

LECCO – VIRTUS VERONA 0-0

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Lepore, Girelli, Galli (Lakti dal 68′), Ilari, Zambataro (Maldonado dal 68′), Buso (Scapuzzi dal 74′), Pinzauti (Mangni dal 68′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Longo, Berra, Liberati, Rossi, Zuccon. All. Foschi.

VIRTUS VERONA: Giacomel, Munarelli, Cella, Faedo (Ruggero dal 75′), Daffara, Danti (Zarpellon dal 75′), Tronchin (Talarico dal 62′), Lonardi, Gomez (Fabbro dal 62′), Nalini, Manfrin . A disp.: Siaulys, Sibi, Mazzolo, Sinani, Santi, Turra, Priore, Casarotto. All.: Fresco.

ARBITRO: Sig. Pacella, sez. Roma 1.

Classifica

FeralpiSalò 38

______________________

L.R. Vicenza 37

Pordenone 36

Lecco 35

Pro Sesto 35

Renate 33

Pro Patria 32

Novara 28

Padova 27

Pro Vercelli 27

Arzignano Valchiampo 26

______________________

Juventus Next Gen 26

AlbinoLeffe 24

Mantova 24

Sangiuliano City 23

______________________

Virtus Verona 23

Pergolettese 22

Trento 17

Piacenza 16

_____________________

Triestina 15