Calcio Serie C. Lecco in cerca del riscatto contro la Juventus U23

I blucelesti devono mettersi alle spalle due sconfitte consecutive

Fischio d’inizio alle 15 al “Moccagatta” di Alessandria

LECCO – E’ di nuovo tempo di vigilia di campionato per la Calcio Lecco. La formazione di mister D’Agostino si prepara ad affrontare la trasferta in casa della Juventus Under 23, che si giocherà allo stadio “Moccagatta” di Alessandria, sede delle partite interne dei torinesi.

I blucelesti arrivano alla sfida dopo le due sconfitte consecutive, rimediate a Pontedera e sul terreno amico contro il Piacenza. Inutile nascondere che questi stop hanno, almeno parzialmente, ridimensionato l’ottimo ruolino di marcia di inizio di campionato, che nelle prime cinque giornate aveva fruttato ben 11 punti.

Voglia di riscatto

Contro i bianconeri di Lamberto Zauli il Lecco è quindi chiamato ad una prova gagliarda ma ancor più da squadra matura, una squadra che sappia scuotersi e reagire ai momenti di difficoltà.

E’ proprio questo quello che mister D’Agostino ha chiesto ai suoi ragazzi nel corso della conferenza stampa tenutasi in mattinata: ”

La lista dei convocati

Pissardo, Celjak, Galli, Lora, Marzorati, Giudici, Del Grosso, Mastroianni, Mangni, D’Anna, Bertinato, Malgrati, Marotta, Porru, Merli Sala, Capogna, Purro, Nesta, Haidara, Moleri, Raggio, Capoferri, Kaprof, Bolzoni.