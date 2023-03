Calcio Serie C. Lecco e Pordenone non si fanno male: il big match finisce 0-0

Blucelesti e friulani restano appaiati al terzo posto

Mercoledì al “Rigamonti-Ceppi” arriva la capolista FeralpiSalò

LECCO – Si è chiuso con un pareggio senza reti il big match della trentunesima giornata del girone A di Serie C, che al “Rigamonti-Ceppi” ha visto opposte Calcio Lecco e Pordenone.

Il pareggio lascia entrambe le compagini al terzo posto della classifica, ora con 52 punti all’attivo, sempre con un distacco di una sola lunghezza dalla vicecapolista Pro Sesto, stoppata sull’1-1 dal Trento sul terreno di casa. Ad aumentare è invece il divario dalla prima della classe, la FeralpiSalò, che nell’altro big match di giornata ha superato con un secco 2-0 il L.R. Vicenza.

La formazione bresciana ora conduce con 57 punti all’attivo e visti risultati ottenuti nelle ultime giornata appare come la formazione con le carte migliori per ottenere la promozione diretta in Serie B. Inutile aggiungere che a questo punto lo scontro diretto che mercoledì sera (calcio d’inizio alle 18.00) vedrà sfidarsi all’ombra del Resegone Lecco e FeralpiSalò diventa uno snodo fondamentale per il finale di stagione.

Pari senza reti

Per quanto concerne la cronaca della gara del “Rigamonti-Ceppi” nella prima mezz’ora succede ben poco, con entrambe le formazioni che restano molto chiuse senza concedere alcuno spazio alle sortite offensive.

Il Lecco si fa vedere al tiro con Giudici e Girelli, i quali però non hanno grossa fortuna, prima che Zuccon ci provi con una conclusione dalla distanza che termina non di molto a lato. Gli ospiti rispondono con due tentativi di Pinato e Palombi che Melgrati comunque neutralizza senza particolari affanni.

Anche nella ripresa il copione non varia di molto; al 58′ Lepore chiama in causa Festa con un bel calcio di punizione mentre al 67′, sul fronte d’attacco opposto, Melgrati si deve superare su Palombi.

La gara prosegue poi su buoni ritmi fino al 70′ quando Bunino spedisce a lato di poco di testa. Negli ultimi venti minuti invece non succede molto; ad avere la palla-gol per il colpaccio sono gli ospiti con Battistini che in pieno recupero effettua un salvataggio a pochi metri dalla linea di porta.

La gara si chiude dunque sullo 0-0; ora il Lecco avrà a disposizione poco più di due giorni per preparare il secondo big match consecutivo, quello contro la capolista FeralpiSalò, che in caso di successo dei blucelesti riaprirebbe totalmente la corsa al vertice.

Tabellino

LECCO – PORDENONE 0-0

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici (Zambataro dall’88’), Girelli, Ardizzone (Lakti dal 68′), Zuccon, Lepore, Buso (Tordini dal 55′), Pinzauti (Bunino dal 68′). A disp.: Stucchi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Cusumano, Bianconi, Galli. All. Foschi.

PORDENONE: Festa, Bruscagin, Ajetti, Pirrello (Negro dal 77′), Benedetti, Pinato, Burrai, Gucher (Piscopo dal 68′), Zammarini, Dubickas (Deli dall’88’), Palombi (Magnaghi dal 77′). A disp.: Martinez, Giust, Andreoni, Giorico, Maset, La Rosa, Ingrosso, Destito. All. Stefani.

ARBITRO: Sig. Cavaliere, sez. Paola.

Classifica

FeralpiSalò 57

——————————————-

Pro Sesto 55

Lecco 52

Pordenone 52

L.R. Vicenza 50

Renate 45

Novara 43

Padova 43

Pro Patria 43

Arzignano Valchiampo 42

Virtus Verona 42

——————————————-

Juventus Next Gen 41

Trento 41

Pro Vercelli 39

Pergolettese 38

——————————————-

Mantova 35

AlbinoLeffe 34

Sangiuliano City 34

Triestina 29

——————————————-

Piacenza 28