Dura sconfitta per la truppa di D’Agostino al “Brianteo”

Monza totale padrone del campo e avanti di tre reti già al 45′

MONZA – Niente da fare per la Calcio Lecco. L’anticipo della quinta giornata di ritorno ha ampiamente rispettato il pronostico, vedendo il Monza imporsi sui blucelesti con un netto 4-0.

Allo “Stadio Brianteo” in molti, tra i tifosi di fede lecchese, si aspettavano di vedere una squadra che potesse dare del filo da torcere alla corazzata allenata da Cristian Brocchi ma il campo ha invece detto tutt’altro.

Partita a senso unico

Dopo una breve fase iniziale di studio, il gol del vantaggio siglato da Morosini al 12′ e l’immediato raddoppio di Mota Carvalho al 17′ hanno spianato la strada ai padroni di casa. Il Lecco d’altro canto non è riuscito ad avere la reazione necessaria per poter impensierire una squadra indubbiamente attrezzata come il Monza.

La rete di Mosti allo scadere del primo tempo ha poi definitivamente chiuso i giochi con quarantacinque minuti d’anticipo.

Nella ripresa i biancorossi si sono limitati alla gestione del risultato, senza rischiare mai quasi nulla. L’unico sussulto bluceleste è stato un tiro di Giudici al 60′, sul quale Lamanna ha fatto comunque ottima guardia.

Per il resto nulla più fino al gol del 4-0, messo a segno a pochi minuti dallo scadere dal neoentrato Finotto.

Pronta reazione

La sconfitta sul campo della capolista – che comunque era preventivabile – ferma dunque la striscia positiva, fatta da cinque risultati utili consecutivi, della Calcio Lecco.

Per i ragazzi di D’Agostino è però già tempo di voltare pagina perchè la prossima settimana sarà quella che porterà allo scontro salvezza contro la Pergolettese. Una sfida che i blucelesti non possono assolutamente permettersi di fallire.

TABELLINO

MONZA – LECCO 4-0: Morosini 12′, Mota Carvalho 17′, Mosti 45′, Finotto 84′

MONZA: Lamanna, Lepore, Paletta, Scaglia (Marconi dal 63′), Anastasio, Armellino, Fossati (Iocolano dall’80’), Morosini (Rigoni dal 72′), Mosti (Chiricò dall’80’), Rauti (Finotto dal 72′) Mota. All. Brocchi.

LECCO: Livieri, Merli Sala, Milillo (Agostinone dal 40′), Procopio, Carissoni (Pastore dall’80’), Moleri, Bolzoni, Giudici, Strambelli (Bobb dall’80’), Negro (D’Anna dal 56′), Fall (Capogna dal 56′). All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Rutella di Enna