Calcio Serie C. Pro Vercelli e Lecco si dividono la posta in palio: la gara si chiude sull’1-1

Buso porta in vantaggio i blucelesti al 18′

Nella ripresa (58′) il pareggio dei padroni di casa con Della Morte

VERCELLI – Si è chiusa sull’1-1 la trasferta della Calcio Lecco sul terreno di gioco della Pro Vercelli. Al “Silvio Piola”, nella gara valevole per l’ultima giornata d’andata del girone A di Serie C, al vantaggio bluceleste di Buso, arrivato al 18′, ha risposto per i piemontesi Della Morte al 58′.

La partita

In avvio il gioco si svolge prevalentemente a centrocampo, con le squadre che si studiano per lunghi tratti e con le azioni offensive che di conseguenza stentano.

Il primo brivido arriva intorno al quarto d’ora, quando Perrotta, lasciato colpevolmente solo in area dalla difesa bluceleste, di testa conclude alto sugli sviluppi di un corner. Sul fronte d’attacco opposto il Lecco avrebbe una buona opportunità in contropiede ma Buso e Zuccon non si capiscono con l’azione che sfuma.

Il punteggio resta comunque in equilibrio ancora per poco: al 18′ infatti le aquile passano con Buso che realizza in tap-in nonostante il tentativo di salvataggio in extremis di Comi, il quale non può impedire che la sfera, seppur di poco, superi la linea di porta.

Dopo il gol dell’1-0 lecchese la risposta dei piemontesi sta tutta in un tiro dalla distanza di Della Morte, su cui Melgrati fa buona guardia. Dopo questo tentativo non si registrano altre opportunità, fino ad un colpo di testa di Comi da buona posizione che è però troppo debole per poter impensierire Melgrati.

Prima dell’intervallo ci prova anche Girelli con un tiro a giro che termina a lato di pochissimo. E’ questo l’ultimo brivido di un primo tempo che si chiude dunque con gli uomini di Foschi avanti di una rete.

La ripresa si apre con la Pro Vercelli che prova a condurre le operazione, senza comunque che il Lecco risenta in modo eccessivo del pressing dei padroni di casa. Al 58′ però la difesa bluceleste combina un pasticcio su un calcio da fermo dei padroni di casa; Della Morte è bravo ad approfittare della situazione realizzando il gol del pareggio.

Dopo aver subito il gol del pari il Lecco corre subito un altro grosso rischio, con Melgrati che deve opporsi alla grande su un colpo di testa di Comi.

Col passare dei minuti il forcing della Pro Vercelli cala d’intensità; Foschi inserisce forze fresche e il Lecco torna a respirare. Al 77′ Lepore ci prova con un tiro dalla lunga distanza che termina alto. Pochi minuti dopo invece l’occasione è buona, Mangni però perde il contrasto decisivo che l’avrebbe portato a tu per tu con l’estremo difensore di casa.

Nel finale entrambe le squadre provano ad ottenere l’intera posta in palio. Occasioni da rete nitide non si registrano ma al 90′ Arrighini incorna con la palla che sibila vicinissima al palo. Anche nei tre minuti di recupero è sempre la Pro Vercelli ad insistere; la difesa lariana comunque regge e consente di strappare un punto che dà continuità alla vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Padova.

Tabellino

PRO VERCELLI – LECCO 1-1: Buso (L) 18′, Della Morte (P) 58′.

PRO VERCELLI: Valentini, Renault (Iotti dal 54′), Cristini, Perrotta, Anastasio, Saco, Corradini (Emmanuello dal 79′), Calvano, Vergara (Gatto dal 54′), Della Morte (Mustacchio dal 74′), Comi (Arrighini dal 74′). A disp.: Lancellotti, Rigon, Masi, Gheza, Clemente, Febbrasio, Silvestro, Guindo. All. Paci.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici (Lepore dal 64′), Girelli, Galli (Maldonado dall’81’), Zuccon (Lakti dal 71′), Zambataro, Pinzauti (Mangni dal 64′), Buso (Scapuzzi dall’81’). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Longo, Rossi. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Sfira, sez. Pordenone.

Classifica

FeralpiSalò 35

______________________

Pro Sesto 35

Lecco 34

L.R. Vicenza 34

Pordenone 33

Pro Patria 31

Renate 30

Novara 28

Pro Vercelli 27

Juventus Next Gen 26

Arzignano Valchiampo 25

______________________

AlbinoLeffe 24

Padova 24

Sangiuliano City 23

Pergolettese 22

______________________

Virtus Verona 22

Mantova 21

Triestina 15

Trento 14

_____________________

Piacenza 13