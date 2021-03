I blucelesti devono riscattare il pesante ko di Novara

Ai toscani la vittoria in trasferta manca dal 23 dicembre

LECCO – Archiviata la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno al “Silvio Piola” di Novara, la Calcio Lecco punta ritrovare il feeling con la vittoria nel match interno, che questo pomeriggio la vedrà impegnata contro il Grosseto.

Al “Rigamonti-Ceppi” – calcio d’inizio alle 15 – la truppa di D’Agostino proverà a riprendere il discorso interrotosi dopo ben undici risultati utili consecutivi (sei vittorie e cinque pareggi). Una striscia positiva che ha riportato i blucelesti ai piani alti della classifica ma che è stata macchiata dal ko dell’ultimo turno.

Turno sulla carta favorevole

Contro la compagine guidata in panchina da mister Magrini sarà dunque fondamentale tornare ai tre punti, considerato anche che domani andrà in scena il big match che vedrà il Como capolista impegnato sul campo della seconda della classe, la Pro Vercelli. Il Renate, attuale terza forza del girone, giocherà invece in posticipo lunedì contro il Novara.

Sulla carta dunque l’undicesima giornata di ritorno del girone A di Serie C potrebbe sorridere ai colori blucelesti, ma va da sè che il primo mattone da mettere sta nel vincere contro il Grosseto.

Gli avversari

Per quanto concerne i toscani, nell’ultimo turno disputato sono stati battuti sul terreno amico dello “Zecchini” dalla Juventus Under 23. 0-1 il risultato finale in favore dei bianconeri. In precedenza il Grosseto aveva impattato 0-0 a Carrara e battuto in casa per 3-1 il Pontedera.

Nel complesso il bottino delle prime dieci giornate di ritorno è di 13 punti, frutto di tre vittorie e quattro pareggi. Tre invece le sconfitte; a quella dell’ultimo turno contro la Juventus U23 si sommano quelle maturare contro Renate e Pro Vercelli. La classifica attuale parla di un decimo posto, l’ultimo utile per ottenere un posto ai playoff, con 38 punti all’attivo, 12 in meno di quelli realizzati dal Lecco.

Rispetto ad un girone fa, quando Malgrati e compagni si imposero in extremis grazie ad un’incornata vincente, all’ultimo respiro, proprio del capitano (1-2 il finale), i lariani hanno trovato una chiara identità. Identità che sarà importante mettere ancora sul rettangolo verde, per cercare di recuperare altri punti alle tre squadre che precedono in classifica.