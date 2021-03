Decisivo l’errore dal dischetto di Capogna

Terza giornata senza vittorie per i blucelesti

LECCO – Si è chiusa senza reti la sfida delle 17.30, giocata al “Rigamonti-Ceppi”, tra Calcio Lecco e Pro Sesto. Per la truppa di mister D’Agostino si tratta della terza giornata consecutiva senza successi, dopo la sconfitta di Novara e il pareggio interno contro il Grosseto.

Data la contemporanea sconfitta della Pro Patria a Grosseto (1-0 il finale in favore dei toscani), i blucelesti mantengono la quinta piazza della classifica, con un punto di ritardo dall’Alessandria e tre dal Renate.

La partita

L’avvio di gara del Lecco è fin da subito propositivo. Il primo a provarci è Azzi con un tiro a giro; al quarto d’ora Capogna colpisce al volo senza però inquadrare lo specchio di porta. Subito dopo Marchesi prova a sorprendere Pissardo dalla lunga distanza, con l’estremo difensore che deve superarsi per sventare la minaccia.

Passano dieci giri d’orologio e il numero uno bluceleste vola per deviare una conclusione di Gattoni. La sfida prosegue poi senza grosse occasione da rete fino alle battute finali della frazione; al 41′ però Capogna conquista un calcio di rigore dopo un contatto netto con Pecorini.

Sul dischetto si presenta lo stesso Capogna che spreca l’occasione calciando alto. Il primo tempo va dunque in archivio sullo 0-0.

In avvio di ripresa Merli Sala prova a sorprendere a Livieri con un colpo di testa di corner ma il suo tentativo non sortisce l’esito sperato. Al 56′ Foglia è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella, per lui si teme un grave infortunio alla caviglia. Al suo posto entra Marotta. D’Agostino inserisce poi anche Liguori, che prende il posto di Mangni. Proprio Liguori ci prova con un sinistro da fuori al 71′, con Livieri che è attento e blocca la sfera.

Si arriva dunque alle battute finali col Lecco che prova il tutto per tutto, in particolare con Iocolano e Mastroianni, ma Livieri è sempre molto attento e il punteggio non si sblocca. La gara si chiude dunque sullo 0-0. Per il Lecco si tratta della terza giornata consecutiva a secco di vittorie.

Tabellino

LECCO – PRO SESTO 0-0

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Cauz, Celjak, Bolzoni, Foglia (Marotta dal 60′), Azzi, Mangni (Liguori dal 63′), Capogna, Iocolano. A disp.: Borsellini, Lora, Mastroianni, Nannini, Emmausso, Masini, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri. All’D’Agostino.

PRO SESTO: Livieri, Maldini, Pecorini, Caverzasi, Gualdi (Di Munno dal 75′), Bosco, Gattoni, Marchesi, Cominetti (Bosic dal 75′), Mutton (Giubilato dal 93′), Scapuzzi (Palesi dall’86’). A disp.: Del Frate, Ngissah, Ntube, Miscioscia, Parrinello, Bosco, Ruggiero. All. Parravicini.

ARBITRO: Sig. Cherchi di Carbonia