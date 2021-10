Blucelesti avanti 2-0 con Masini e Mastroianni

Il Padova pareggia a cavallo dei due tempi; Tordini regala il 3-2 finale

LECCO – E’ un pomeriggio da incorniciare quello vissuto dalla Calcio Lecco. Con la quinta vittoria interna, su cinque match finora disputati, il “Rigamonti-Ceppi” si conferma un fortino inespugnabile.

A dare ancora un maggior valore al successo ottenuto dagli uomini di Zironelli è l’avversario, che oggi rispondeva alla voce Padova. La capolista si presentava all’ombra del Resegone con sei vittorie e un pareggio all’attivo dopo le prime sette giornate di campionato.

Il 3-2 finale, firmato Masini, Mastroianni e Tordini, rappresenta un colpo di notevole valore; i blucelesti salgono momentaneamente al quarto posto in classifica, a quattro lunghezze di ritardo dalla vetta occupata ancora dal Padova, in attesa dell’impegno di domani del Sudtirol.

La partita

L’avvio di gara vien giocato subito su buoni ritmi. A farsi preferire è il Lecco con Merli Sala che al 7′ manda di poco alto su un calcio piazzato di Iocolano. Pochi minuti più è lo stesso fantasista a chiamare in causa Donnarumma.

Il Padova dal canto suo non riesce mai a rendersi veramente pericoloso dalle parti di Pissardo e si arriva così all’episodio che sblocca il match: è il 29′ quando sale in cattedra Masini che con un grande esterno destro non lascia scampo a Donnarumma.

Dopo il gol subito i veneti hanno un sussulto con Chiricò ma si tratta di un episodio isolato perchè solamente due minuti più tardi i blucelesti raddoppiano con Mastroianni, bravo a colpire in diagonale su assist di Tordini.

Sul 2-0 il Lecco continua ad insistere e va vicino alla terza rete con Tordini. Dal possibile triplo vantaggio si passa invece al 2-1 quando Saber, dopo un veloce scambio al limite, fa partire un gran tiro sul quale Pissardo non può nulla.

La rimonta si completa in avvio di ripresa: dopo due giri di lancette Chiricò va alla conclusione su un’indecisione di Enrici, Pissardo para ma sulla respinta arriva Ceravolo che realizza il 2-2.

Le emozioni e i colpi di scena però non sono finiti qua. Al 56′ il Padova resta in inferiorità numerica a causa di un secondo cartellino giallo rimediato da Monaco. La superiorità numerica galvanizza il Lecco che al 66′ rimette la testa avanti grazie ad uno splendido tiro a giro di Tordini.

A questo punto la partita si infiamma del tutto e gli animi in campo diventano caldi. Sulla panchina ospite viene espulso Longo, collaboratore di Pavanel. Dopo la mezz’ora entrambi i tecnici inseriscono forze fresche, il gioco si fa più spezzettato e le azioni da gol iniziano a calare.

Questo va tutto a favore del Lecco che riesce a gestire bene la situazione, oltre a rendersi comunque ancora pericoloso con Masini. Si arriva quindi alle battute finali: il Padova prova il tutto per tutto con alcuni calci piazzati e al 92′ Pissardo è chiamato ad un intervento con i piedi su Della Latta.

Si tratta dell’ultimo brivido di un match vibrante che ha regalato spettacolo per tutti i novanta minuti di gioco. Il 3-2 finale premia il Lecco, che riscatta così l’amara sconfitta subita con la Fiorenzuola e può guardare ora con fiducia al prossimo impegno che lo vedrà opposto al Mantova.

Tabellino

LECCO – PADOVA 3-2: Masini (L) 29′, Mastroianni (L) 38′, Saber (P) 45′, Ceravolo (P) 47′, Tordini (L) 67′

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Enrici, Celjak (Giudici dal 69′), Masini, Kraja, Zambataro, Tordini (Galli dal 78′), Mastroianni (Ganz dal 69′), Iocolano (Buso dal 95′). A disp.: Ndiaje, Giudici, Ganz, Petrovic, Purro, Di Munno, Reda, Morosini, Bia, Sparandeo. All. Zironelli.

PADOVA: Donnarumma, Germano (Terrani dal 78′), Valentini, Monaco, Curcio, Ronaldo, Busellato (Gasbarro dal 46′), Saber (Della Latta dal 72′), Chiricò (Nicastro dal 78′), Ceravolo, Santini (Biasci dal 46′). A disp.: Vannucchi, Jelenic, Vasic, Andelkovic, Settembrini, Bifulco, Ejesi. All. Pavanel.

ARBITRO: Sig. Cascone sez. Nocera Inferiore