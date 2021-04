Decidono le reti nella ripresa di Iocolano e Mastroianni

Nel primo tempo Rolando aveva risposto al vantaggio di Celjak

VERCELLI – Dopo il ko contro la Pro Patria e il pareggio di domenica scorsa con l’Olbia, la Calcio Lecco torna a sorridere e lo fa imponendosi per 3-1 sul terreno di gioco della Pro Vercelli. In casa della terza della classe i ragazzi di D’Agostino si portano in vantaggio con Celjak al 7′, subiscono il pareggio di Rolando su rigore al 19′ e nel finale ottengono i tre punti grazie alle marcature di Iocolano, altro penalty, e Mastroianni, a segno rispettivamente al 79′ e 92′.

Grazie al sedicesimo successo stagionale i blucelesti conquistano la quinta piazza della classifica, portandosi a quota 60 punti, ad una lunghezza di ritardo dal Renate e proprio dalla Pro Vercelli, che però dove anche recuperare la partita non disputata nel precedente turno contro il Pontedera. A due giornate dal termine della stagione regolare resta dunque concreta la possibilità di chiudere al terzo posto, un risultato che sarebbe fondamentale in ottica playoff.

Primo tempo in equilibrio

La prima conclusione nello specchio di porta della partita è dei padroni di casa, con Masi che al 6′ impegna Borsellini con una volée. Passa un solo giro di lancette e Celjak si ripete dopo il gol segnato domenica scorsa all’Olbia, incornando a rete da corner per l’1-0 del Lecco.

Il vantaggio dei blucelesti non dura però molto perchè al 19′ il direttore di gara decreta un calcio di rigore in favore della Pro Vercelli, dopo un intervento falloso di Masini ai danni di Gatto. Dal dischetto calcia Rolando che sigla il pareggio.

Dopo la rete dei piemontesi i lariani si rendono subito pericolosi con una girata di Capogna. Sul fronte d’attacco opposto Emmanuello ci prova su punizione ma la sua traiettoria è fuori misura. Prima dell’intervallo anche Iocolano tenta di il colpo grosso da calcio da fermo; Saro para senza trattenere la sfera ma sulla ribattuta nessuna maglia bluceleste è pronta per ribattere a rete. Si va così all’intervallo sull’1-1.

Gran finale

La seconda frazione di gioco si apre con un bel filtrante di Masini per Iocolano che però sbaglia il controllo, sciupando così una potenziale occasione da gol. Al 60′ lo stesso Iocolano decide di mettersi in proprio con un tiro a giro che sibila a fil di palo.

Si arriva al 75′, quando Celjak va nuovamente a segno ma l’arbitro annulla la marcatura dopo aver ravvisato un fallo in attacco di Merli Sala. I lariani continuano comunque ad attaccare e al 79′ vengono premiati, ottenendo un penalty del quale si incarica il solito Iocolano che dagli undici metri non sbaglia e fa 2-1.

A questo punto la Pro Vercelli tenta il tutto per tutto per strappare il pareggio. Prima ci prova Emmanuello con una sforbiciata che termina alta sopra la traversa, poi è la volta di Comi che incorna verso la rete trovando la pronta risposta di Borsellini. In pieno recupero infine Saro sbaglia un rinvio e Mastroianni ha vita facile nel depositare la palle in rete per il 3-1 finale.

Ora la formazione di mister D’Agostino è attesa dalla trasferta di domenica a Lucca (calcio d’inizio alle 15.00). Contro i rossoneri, ultimi in classifica e a caccia di punti salvezza, sarà fondamentale ottenere un’altra vittoria per poi chiudere la stagione in casa contro l’AlbinoLeffe con l’obiettivo concreto del terzo posto.

Tabellino

PRO VERCELLI-LECCO 1-3: Celjak (L) al 7′, Rolando (P) rig. al 19′, Iocolano (L) rig. 79′, Mastroianni (L) 92′



PRO VERCELLI: Saro, Auriletto (Della Morte dall’87’), Masi, Iezzi, Mezzoni (Clemente dal 12′), Emmanuello, Awua, Gatto, Rolando, Costantino (Comi dal 74′), Zerbin. A disp.: Tintori, Scalia, Romairone, Hristov, Esposito, Erradi, Merio, Carosso. All. Modesto.

LECCO: Borsellini, Celjak, Merli Sala, Marzorati, Capoferri, Lora (Marotta dal 65′), Bolzoni, Masini, Azzi, Capogna (Mastroianni dall’87’), Iocolano. A disp.: Pulze, Villa, Liguori, Malgrati, Malinverno, Nannini, Nesta, Raggio. All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Bitonti di Bologna