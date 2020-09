Una proposta rivolta ai giovani calciatori

Coinvolte le annate dal 2007 al 2015

LECCO – Sabato 5, 12, 19 e 26 settembre sono in programma una serie di Open Day dell’Asd O. Zanetti di Lecco. Gli appuntamenti sono rivolti ai calciatori del settore giovanile. In particolare dalle 10 alle 12 potranno partecipare i ragazzi delle annate 2012, 13, 14 e 15; dalle 16 alle 18 i giovani nati negli anni 2007, 2008, 2010 e 2011. Nella locandina tutte le informazioni per partecipare.