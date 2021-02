I blucelesti chiudono il campionato al 6° posto

Lunedì in campo per cercare di conquistare il passaggio di categoria

LECCO – Cala il sipario sul campionato del Lecco E-Sports, o meglio, si apre un nuovo capitolo visto che i blucelesti guidati da Daniele Schipani ed Emanuele Nosdeo (capitano e vicecapitano della squadra) hanno centrato uno storico passaggio ai playoff.

Il campionato è finito giovedì sera, bastava un pareggio per conquistare il sesto posto in classifica e il passaggio alla seconda fase del campionato, e la partita si è conclusa sul 3-3. Sesto posto finale e accesso alle fasi finali per giocarsi la promozione. Il primo 1° marzo il Lecco E-Sports si giocherà la semifinale contro la terza in classifica e, in caso di vittoria, scenderà di nuovo sul campo “virtuale” il giorno successivo per la finale.

E’ possibile seguire la squadra sulla pagina Instagram che ha già 200 followers e poi tutte le partite vengono trasmesse sul canale Youtube LeccoeSportsTV.