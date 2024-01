Calciomercato. Cinque nuovi acquisti, il Lecco si rinforza in tutti i reparti

Ufficializzati gli arrivi di Frigerio, Dalmasso, Beretta, Smajlović e Listkowski

Al Renate Lorenzo Pinzauti uno dei protagonisti della cavalcata playoff

LECCO – In attesa della prossima partita di campionato sabato 20 contro il Pisa, la Calcio Lecco continua la sua campagna acquisti invernale. Nella giornata di giovedì la società ha ufficializzato l’arrivo di cinque nuovi giocatori. Tre provenienti dal Calcio Foggia 1920: Marco Frigerio, Joaquin Domingo Dalmasso e Giacomo Beretta. Gli altri due giungono, invece, dal Lecce: Zinedin Smajlović ed Marcin Listkowski.

Marco Frigerio è un centrocampista centrale scuola Milan acquistato a titolo definitivo dal Lecco. Il classe 2001 esordisce nei professionisti con la maglia della Lucchese nella stagione 22/23 raccogliendo 34 presenze. Nella stagione successiva si trasferisce al Foggia dove accumula 43 presenze e realizza 7 gol di cui 2 nei play-off. In quest’ultima ha, inoltre, raggiunto la finale play-off di Lega Pro, persa successivamente contro i blucelesti. Stessa modalità d’acquisto definitiva per il portiere classe 2000, Joaquin Domingo Dalmasso, che ha vestito la maglia del Foggia per 3 stagioni, realizzando 32 presenze e 11 clean sheet.

Arriva a titolo temporaneo Giacomo Beretta. Attaccante classe 1992, nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di Ascoli, Juve Stabia, Pro Vercelli, Entella, Carpi e Cittadella in Serie B collezionando 228 presenze e 33 gol. In aggiunta, ha vestito in serie C le maglie di Pavia, Lecce e Foggia accumulando 85 presenze e realizzando 20 reti.

La società di via Don Pozzi rafforza nuovamente l’asse con il Lecce, dopo l’arrivo di Lemmens in estate e quello di Salomaa settimana scorsa, con il prestito di Smajlović. Il centrale difensivo svedese ha giocato nella primavera del Lecce e vestito la maglia del Täby FK, in terza divisione Svedese collezionando 13 presenze e 5 gol.

Il secondo rinforzo proveniente dalla Puglia è Listkowski, centrocampista centrale polacco classe 1998. Nella sua carriera ha sviluppato esperienze nel campionato polacco per poi trasferirsi a Lecce nel 2020. Con la maglia del Lecce ha esordito in serie A e accumulato 6 presenze. Inoltre, ha collezionato 57 presenze in serie B con le maglie di Brescia e Lecce realizzando 4 reti. Infine, sempre giovedì, il Lecco ha salutato uno dei protagonisti della cavalcata playoff Lorenzo Pinzauti che è approdato a titolo temporaneo al Renate in Serie C.