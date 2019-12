Campestre. A Villa Gomes i Campionati provinciali giovanili a steffetta

Valsassina protagonista nella categoria Ragazzi/e

Villa Gomes e Atletica Lecco promossi a pieni voti

LECCO – Domenica mattina dedicata ai campionati provinciali giovanili di corsa campestre a staffetta. In palio i titoli della categoria Ragazze/i e Cadette/i, 19 formazioni il gruppo più numeroso tra i ragazzi, ma anche le Ragazze con 17 sono state ben rappresentate. 14 sono state le squadre tra i Cadetti e con le Cadette che si sono fermate a sole 7 formazioni. 57 in tutto le staffette composte da 3 elementi che hanno percorso un Km a testa, 171 atleti individuali a cui si sono aggiunti i più piccoli della categoria Esordienti in gara senza titolo e che hanno gareggiato individualmente partendo dagli Esordienti, per proseguire con gli Esordienti 8 e a finire gli Esordienti 10 sia al femminile che al maschile.

Cortenova e Premana due titoli in Valsassina nella categoria Ragazze/i

Subito in testa sin dal primo cambio il terzetto del Cs Cortenova che, con Aurora Combi, Cristina Mascheri e Alessia Acquistapace, volano in solitaria verso il traguardo e aumentano il distacco sulle avversarie ad ogni frazione. Alle loro spalle sono ancora le maglie giallo blu valsassinesi con Ylenia Bertoldini, Giada Bartesaghi e Ilaria Artusi per la doppietta della squadra presieduta da Riccardo Benedetti, a completare il podio l’Us San Maurizio con Silvia gaffuri, Ester Mappelli e Eva Pastorelli.

Tra i Ragazzi, è lotta al primo cambio con Premana e Atletica Alto Lario che scappano subito via, nella seconda frazione tiene Premana che se ne va in solitaria mentre rinviene forte il Team Pasturo che cambia al secondo posto, posizioni mantenute fino al traguardo della terza frazione con Premana a vincere col terzetto composto da Oscar Luigi Pomoni, Lorenzo e Paolo Gianola dietro a una manciata di secondi conclude il Team Pasturo con Simone Invernizzi, Michael Orlandi e Lorenzo Milesi. A completare il podio la Merate Atletica Promoline con Claudio Di Rosolini, Alessandro D’Abrusco e Alessandro Locatelli.

Atletica Rovellasca e Virtus Calco tra i Cadetti/e

Le Cadette vedono la fuga iniziale dell’Atl Rovellasca che tiene sino alla fine al ritorno del Team Pasturo, Emanuela Clerici, Lara Oltolini e Sofia Vago le neo campionesse provinciali. Alle loro spalle Anna Acquistapace, Irene Galati Giordano e Elisa Agostoni, a completare il podio il Lieto Colle con Maddalena Turconi, Matilde Bottinelli e Giulia Bormolini.

Tra i Cadetti la gara con più suspense che tiene gli spettatori col fiato sospeso sino alla fine, San Maurizio e Cortenova nella prima frazione, Cortenova e Calco nella seconda, e grande duello nella frazione finale con Merate che arriva spalla a spalla non riuscendo a completare la rimonta sul terzo frazionista del Calco scappato in fuga nella tornata finale. Davide Magni, Tommaso Bonetta e Andrea Fumagalli i nuovi campioni, Francesco Ghisellini, Riccardo Viganò e Martino Arlati al secondo posto e a completare il podio la San Maurizio con Mhammadu Samasa, Giacomo Filanti e Daniele Gilardoni.

Esordienti 10 con 63 partecipanti

Chiara Tonelli dell’Atl Triangolo Lariano vince davanti a Gemma De capitani dell’Up Missaglia e Serena Mascheri del Cs Cortenova. Al maschile a vincere è Leonardo Milesi del Team Pasturo davanti a Francesco Gianola del Premana e Yahya Khalis dell’Atl Alto Lario. Prima era toccato a quelli più piccoli senza classifica con una settantina di partecipanti, a tutti una medaglia e un pacchetto di caramelle.

Premiazioni sul podio con le prime tre squadre in gara per il titolo

In chiusura manifestazione sono state premiate le staffette che hanno lottato per il titolo provinciale, le prime tre classificate sono state chiamate per ritirare il premio e la prima squadra anche la maglietta simbolo della vittoria.