Campionati Italiani individuali e per regioni Cadette/i, la Lombardia vince la combinata

Individualmente i biancoverdi conquistano 10 ori, 9 argenti e 4 bronzi

Presenti anche due lecchesi: Gabriele Ciappesoni e Federico Forni

CAORLE (VE) – Ultime gare di atletica il week-end scorso a Caorle (VE), Cadetti/e in gara per il Campionato italiano individuale e a squadre. I biancoverdi della rappresentativa Lombarda riescono a vincere 10 titoli, 9 medaglie di argento e 4 di bronzo, in tutto ben 23 medaglie.

Mattia Marin (Atletica Malnate) vince sui 1000m con 2’31”99, Federico Giardiello (Atletica Gavirate) sui 2000m con 5’37”01, Javier Mercuri (Milano Atletica) sui 1200sp con 3’17”71, Davide Foresti (Bergamo Stars) sui 100hs con 13”25, Kelly Ann Maevane Doualla Edimo (Cus Pro Patria Milano) sugli 800m con 9”42, Federica Chiappani (Atletica Brescia) sui 300m con 39”11, Maddalena Ravà (Atletica Meneghina) sui 2000m con 6’24”98, la staffetta 4x100m di Camilla Barbieri, Federica Chiappini, Gaia Lavezzo, Kelly Ann Maevane Doualla Edimo con 46”41, Edith Assita Mauro (Milano Atletica) nel salto in asta con 3,30m, Angelo Piantanida (Atletica Bienate Magnago) nel lancio del disco con 49,33m.

Ancora medaglie per i Lombardi, al secondo posto Davide Foresti (Bergamo Stars), Matteo Berardo (Atletica Meneghina), Alessandro Tessitore (Ag Comense), Alessio Ferrari (Atletica Gessate) per la staffetta 4x100m con 43”46, Camilla Barbieri (Atletica Estrada) per gli 80m con 9”88, Matilde Paggi (Gp Valchiavenna) sui 1000m con 2’56”14, Asia Prenzato (Atletica Estrada) sui 1200sp con 6’25”36, Eleonora Rossi (Atletica Monza) sui 300hs con 44”88, Caterina Carissimi (Us Scanzorosciate) sui 3000m nella marcia con 14’08”19, Lisa Marcassoli (Aspes) per il salto in lungo con 5,43m, Viola Arioli (Atletica Riccardo) nel salto triplo con 11,99m,

Al terzo posto concludono Alessio Ferrari (Atl Gessate) sui 300m con 35”95, Andrea Lanzillotto (Atletica Limbiate) 5’51”54, Maitè Cappelletti (Us Albatese) sugli 80hs con 11”81, Giulia Crescioni (Atletica Virtus Castenedolo) nelle prove multiple con 3945 punti.

Gabriele Belardi migliora il Primato Italiano del salto con l’asta

Ben 4,80m, 7 centimetri in più del vecchio record, Gabriele Belardi (Asd Elite Academy Bari) vince il titolo e migliora il Primato Italiano nel salto con l’asta, in un anno ha migliorato il suo personale del 2023 di ben 45 centimetri.

Due lecchesi in gara: Gabriele Ciappesoni e Federico Forni

Presenti anche due lecchesi in gara, Gabriele Ciappesoni (Polisportiva Mandello) 9° classificato nel salto in alto con 1,81m, Federico Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nei 1000m con 2’41”44.

Le classifiche di società

Nella classifica femminile la Lombardia vince con 306 punti, al secondo posto il Veneto con 301,5 punti, al terzo posto il Piemonte con 286,5 punti. Nella classifica maschile vince il Veneto con 286 punti, al secondo posto la Lombardia con 282,5 punti, al terzo posto la Toscana con 267 punti. Nella “Combinta”, quella che fa la classifica finale, vince la Lombardia con 588,5 punti, a un solo punto al Veneto con 587,5 punti, al terzo posto il Piemonte con 528 punti, seguono al quarto il Lazio con 515,5 punti, quinto la Toscana con 514,5 punti, sesta Emilia Romagna con 482 punti, settima Friuli Venezia Giulia con 478,5 punti, all’ottavo Puglia con 446 punti, al nono Sardegna con 381 punti, all’undicesimo la Liguria con 376 punti, al dodicesimo con 354,5 punti, al tredicesimo la Sicilia con 354 punti, al quattordicesimo la Campania con 350 punti, al quindicesimo l’Abruzzo con 348 punti, al sedicesimo l’Umbria con 346 punti, al diciassettesimo l’Alto Adige con 240 punti, al diciottesimo la Valle d’Aosta con 180,5 punti, al diciannovesima la Basilicata con 119 punti, al ventesimo la Calabria con 113 punti, al ventunesimo il Molise con 86 punti.