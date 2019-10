Campionati italiani Master di mezza maratona, Giovanna Cavalli tricolore

A Trani 20 titoli assegnati e 2200 partecipanti per il campionato italiano Master

Giovanna Cavalli al suo 6° sigillo stagionale.

TRANI- Molto partecipato il campionato italiano Master di mezza maratona che l’Atletica Tommaso Assi Trani ha organizzato domenica sulle strade di casa, in palio i titoli individuali e per società , questi ultimi andati ai bresciani dell’Atletica Paratico al maschile e alle romagnole dell’Atletica 85 Faenza.

Da Abbadia Lariana in gara con i colori dell’Atletica Paratico, Giovanna Cavalli al suo ennesimo titolo nazionale di questo lusinghiero 2019, il tempo della lecchese a completare i 21,097m è stato di 1h32’15”.

Quel che più contava era il piazzamento essendo gara valida per l’assegnazione del titolo di campione italiano Master e Giovanna veste l’ennesima maglia tricolore della stagione nella categoria Senior60

“Si ho chiuso la stagione in bellezza con questo titolo che va ad aggiungersi a quelli conquistati nel cross, sui 10km in strada, nella montagna a titolo individuale a cui si aggiungono i due di staffetta sia nel cross che in montagna. In montagna inoltre ho vinto anche l’europeo e il mondiale, una bella stagione insomma”.

E dopo una breve pausa con una meritata vacanza, Giovanna è pronta per le prossime gare che sicuramente la vedranno di nuovo protagonista alla ricerca di nuovi successi.