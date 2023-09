Campionato di società Allievi: l’Atletica Lecco vince la Finale A Argento

Gli atleti della Colombo Costruzioni protagonisti a Campi Bisenzio

Vincono Lorenzo Forni negli 800 metri e Lorenzo Azzalini nel salto in lungo

CAMPI BISENZIO (FI)- Dodici società femminili e dodici maschili per il Campionato di società Allieve/i su pista per la finale A Argento, al maschile presenti i gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Molto bene, anzi benissimo visto che i lecchesi sono stati capaci di vincere la classifica: 137 punti per i nostri, solo 1 punti in meno per l’Atl Libertas Unicusano Livorno con 136 punti, una classifica strettissima visto che al 3° posto ci sono i bolognesi della Sef Virtus Emilsider con 134,5 punti. A seguire Battaglio Cus Torino con 127,5 punti, Pro Sesto Atletica Cernusco con 127 punti, Atletica Malignani Libertas Udine con 124 punti, Asd Pontevecchio Bologna con 123 punti, Asd Maurina Olio Carli con 121,5 punti, Asd Nissolino Intesatletica 120 punti, Team Atletico Nercrio Novara con 112 punti, Sisport con 110 punti e Atletica Livorno con 106, 5 punti.

Diciotto risultati più le due staffette, per la classifica contano 18 risultati. I nostri atleti individualmente sono riusciti a portare a casa 7 podi, Lorenzo Forni vince sugli 800m con 2’02”03 ed è 2° sui 2000sp con 6’35”86, Lorenzo Azzalini vince il salto in lungo con 6,46m; Tommaso Farina 2° sui 1500m con 4’20”31 e 3° classificato nei 3000m con 9’25”64. Due atleti al 3° posto: Giacomo Arienti nel giavellotto con 47,84m e Davide Cappello nella marcia 5000m con 36’34”62.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi