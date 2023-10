Campionato di società U23 su pista, l’Atletica Lecco alla finale nazionale Argento

A Mariano Comense le formazioni maschile e femminile dell’Atletica Lecco

Al femminile 11° posto per le lecchesi, al maschile 10° posto

MARIANO COMENSE – Week-end con il Campionato di Società Under 23 Finale Nazionale Argento, dodici società al femminile e dodici al maschile, le due formazioni dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni sono riuscite a classificarsi entrambe nella finale.

Al maschile vince il Team A Lombardia con 135 punti, solo 2 punti in meno per l’As Dil Milone (Sr), a chiudere per il podio l’Atl Riccardi Milano 1946 (Mi) con gli stessi, i nostri lecchesi hanno chiuso al 10° posto con 104,5 punti. Al femminile vince l’Alteratletica Locorotondo (Ba) con 150 punti, al secondo posto il Gs Self Montanari Gruzza (Re) con 142 punti e al terzo posto le romane dell’Asd Acsi Italia Atletica con 135 punti, le nostre concludono all’11° posto con 96 punti.

Cinque podi per i gialloblu: vincono Federica Dozio, Tommaso Mojoli e Junior Trevor Goho Diseysson, secondo Konjoneh Maggi e terzo Martino Arlati. Per il lancio del giavellotto vincono Federica Dozio con 45,30m e Tommaso Mojoli con 59,46m con il nuovo primato personale, Junior Trevor Goho Diseysson sui 110hs con 14”89. Al secondo posto per i 5000m con 14’58”62 Konjoneh Maggi, al terzo posto Martino Arlati sui 3000sp con 9’59”51.

Tutti i risultati dei nostri lecchesi