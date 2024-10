Campionato Italiano Csi di corsa su strada, Nicole Acerboni vince il titolo Seniores

Argento per Sofia Piazza (Cadette), Carlo Tagliabue (Juniores) e Ilaria Menatti (Seniores)

Terzo posto per Nicolò Madelli negli Esordienti 1° anno. Csc Cortenova terza nella generale

ARCO (TN) – Domenica mattina in scena il 12° Campionato Italiano Csi di corsa su strada ad Arco di Trento. 24 scudetti tricolore in palio, dagli Esordienti 1° e 2° anno fino ai Veterani B e Disabili Fisico-Sensoriali Adulti. 758 atleti e 80 società al via; 70 atleti del comitato di Lecco (25 Csc Cortenova, 24 Polisportiva Bernate, 11 Team Pasturo, 7 Unione Sportiva Derviese, 2 Polisportiva Bellano, 1 Gs Rogeno).

Cinque medaglie per i nostri atleti: vince il titolo italiano Nicole Acerboni (Pol Bellano) nella categoria Seniores, al 2° posto Ilaria Menatti (Us Derviese) sempre nella categoria Seniores. 2° posto anche per Sofia Piazza (Csc Cortenova) nella categoria Cadette, per Carlo Tagliabue (Us Derviese) nella categoria Juniores, 3° posto per Nicolò Mandelli (Team Pasturo) nella categoria Esordienti 1° anno.

Csc Cortenova terzo posto nella classifica generale

Tre classifiche: quella Giovanile (tre categorie, dagli Esordienti fino ai Cadetti, fino a 3 atleti a portare punteggi per ogni società), quella Assoluta (cinque categorie, dagli Allievi fino ai Veterani B, fino a 3 atleta a portare punteggio per ogni società), quella Generale con i punteggi totali della Giovanile e Assoluta.

Nella classifica Giovanile vince il Tri-Swin Gardatrentino con 287 punti, 4° posto per Csc Cortenova con 223 punti, 11° Team Pasturo con 148 punti, 30° Pol Bernate con 29 punti, al 54° posto l’Us Derviese (solo 2 categorie) con 14 punti.

Nella classifica Assoluta vince l’Us 5 Stelle Seregnano con 358 punti, al 4° posto la Polisportiva Bernate con 171 punti, 8° posto Csc Cortenova con 128 punti, 18° posto Team Pasturo (4 categorie) con 93 punti, 24° posto Us Derviese (3 categorie) con 75 punti, 36° posto Polisportiva Bellano (2 categorie) con 47 punti, 46° posto Gs Rogeno (1 categoria) con 34 punti.

Nella classifica Generale vince il Campionato Italiano Csi di corsa su strada 2024 l’Us 5 Stelle Seregnano con 569 punti, al 2° posto Atletica Alto Garda e Ledro con 354 punti, al 3° posto il Csc Cortenova con 351 punti. 8° posto Polisportiva Bernate con 200 punti, al 18° posto Team Pasturo (7 categorie) con 241 punti, 35° posto Us Derviese (5 categorie) con 91 punti, 56° posto Polisportiva Bellano (2 categorie) con 47 punti, al 65° posto Gs Rogeno (1 categoria) con 34 punti.

Tutti i risultati dei lecchesi in gara

Esordienti

37^ Elena Malugani (Csc Cortenova), 46^ Sveva Cattaneo (Pol Bernate), 60^ Nicole Brioschi (Pol Bernate), 64^ Giada Beretta (Us Derviese), 67^ Agnese Spano (Csc Cortenova), 75^ Dina Poshtaritsa (Pol Bernate), 76^ Arianna Simeone (Us Derviese), 81^ Ava Pilia (Team Pasturo).

8° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 10° Simone Bergamini (Team Pasturo), 38° Valentino Fontana (Us Derviese). 40° Michele Malugani (Csc Cortenova), 52° Carlo Valsecchi (Team Pasturo), 66° Thomas Tosello (Pol Bernate), 67° Pietro Combi (Csc Cortenova), 72° Daniele Nucara (Pol Bernate).

37^ Elena Malugani (Csc Cortenova), 46^ Sveva Cattaneo (Pol Bernate), 60^ Nicole Brioschi (Pol Bernate), 64^ Giada Beretta (Us Derviese), 67^ Agnese Spano (Csc Cortenova), 75^ Dina Poshtaritsa (Pol Bernate), 76^ Arianna Simeone (Us Derviese), 81^ Ava Pilia (Team Pasturo). 8° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 10° Simone Bergamini (Team Pasturo), 38° Valentino Fontana (Us Derviese). 40° Michele Malugani (Csc Cortenova), 52° Carlo Valsecchi (Team Pasturo), 66° Thomas Tosello (Pol Bernate), 67° Pietro Combi (Csc Cortenova), 72° Daniele Nucara (Pol Bernate). Ragazze/i

5^ Maissera Iwena (Csc Cortenova), 8^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 24^ Matilde Spano (Csc Cortenova), 29^ Chiara Magni (Csc Cortenova), 31^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova).

4° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 23° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova).

5^ Maissera Iwena (Csc Cortenova), 8^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 24^ Matilde Spano (Csc Cortenova), 29^ Chiara Magni (Csc Cortenova), 31^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova). 4° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 23° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova). Cadette/i

2^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 26^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 39^ Maria Tiziana Vertemati (Pol Bernate).

5° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 9° Nicola Spano (Csc Cortenova), 18° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 28° Federico Pellizzaro (Csc Cortenova), 31° Diego De Lorenzi (Csc Cortenova), 37° Tommaso Novati (Pol Bernate), 46° Andrea Malugani (Csc Cortenova), 53° Riccardo Merlo (Pol Bernate).

2^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 26^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 39^ Maria Tiziana Vertemati (Pol Bernate). 5° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 9° Nicola Spano (Csc Cortenova), 18° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 28° Federico Pellizzaro (Csc Cortenova), 31° Diego De Lorenzi (Csc Cortenova), 37° Tommaso Novati (Pol Bernate), 46° Andrea Malugani (Csc Cortenova), 53° Riccardo Merlo (Pol Bernate). Allievi

11° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 30° Francesco Limosani (Pol Bernate).

11° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 30° Francesco Limosani (Pol Bernate). Juniores

2° Carlo Tagliabue (Us Derviese), 16° Francesco Pozzi (Pol Bernate).

2° Carlo Tagliabue (Us Derviese), 16° Francesco Pozzi (Pol Bernate). Seniores

1^ Nicole Acerboni (Pol Bellano), 2^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 7^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 14^ Vittoria Busi (Csc Cortenova), 15^ Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 16^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo), 17^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

18° Luca Doniselli (Csc Cortenova), 19° Simone Monzardo (Pol Bernate), 25° Marco Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

1^ Nicole Acerboni (Pol Bellano), 2^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 7^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 14^ Vittoria Busi (Csc Cortenova), 15^ Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 16^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo), 17^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate). 18° Luca Doniselli (Csc Cortenova), 19° Simone Monzardo (Pol Bernate), 25° Marco Gennaro Selvaggio (Pol Bernate). Amatori A

5^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 10^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 12^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate), 14^ Anna Carozzi (Team Pasturo).

6° Sergio Tosello (Pol Bernate), 11° Matteo Brisochi (Pol Bernate).

5^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 10^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 12^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate), 14^ Anna Carozzi (Team Pasturo). 6° Sergio Tosello (Pol Bernate), 11° Matteo Brisochi (Pol Bernate). Amatori B

5^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova).

5° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 14° Paolo Ernesto Ratti (Gs Rogeno), 18° Luca Bonfanti (Team Pasturo), 22° Carlo Benedetti (Csc Cortenova), 28° Carlo Bonini (Pol Bernate), 29° Giovanni Combi (Csc Cortenova), 31° Paolo Cattaneo (Pol Bernate), 44° Maurizio Perego (Pol Bernate).

5^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova). 5° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 14° Paolo Ernesto Ratti (Gs Rogeno), 18° Luca Bonfanti (Team Pasturo), 22° Carlo Benedetti (Csc Cortenova), 28° Carlo Bonini (Pol Bernate), 29° Giovanni Combi (Csc Cortenova), 31° Paolo Cattaneo (Pol Bernate), 44° Maurizio Perego (Pol Bernate). Veterani A

13° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 14° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 21° Luca Agostino Ettore Scarsi (Csc Cortenova), 22° Stefano Castellucci (Csc Cortenova), 28° Michele Benedetti (Csc Cortenova), 32° Saverio Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 35° Luca Monzardo (Pol Bernate).

13° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 14° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 21° Luca Agostino Ettore Scarsi (Csc Cortenova), 22° Stefano Castellucci (Csc Cortenova), 28° Michele Benedetti (Csc Cortenova), 32° Saverio Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 35° Luca Monzardo (Pol Bernate). Veterani B

20° Antonio La Selva (Pol Bernate).