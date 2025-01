Campionato regionale Csi di campestre, Cortenova al 2° posto dopo la prima giornata

A San Giorgio sul Legnano vince il Gs Csi Morbegno

725 atleti in gara di 43 diverse società. Al via 219 lecchesi

SAN GIORGIO SUL LEGNANO (MI) – Domenica mattina è partita la 33^ edizione del Campionato Regionale Csi di corsa campestre. Ben 725 atleti al via di 43 società appartenenti a 8 diversi comitati del Csi: Sondrio, Lecco, Como, Milano, Lodi, Mantova, Vallecamonica e Crema.

Bene le società lecchesi, con 219 atleti impegnati: Virtus Calco (57 atleti), Csc Cortenova (48 atleti), Team Pasturo (40 atleti), Polisportiva Bernate (39 atleti), As Premana (11 atleti), Pol Pagnona (8 atleti) Us Derviese (3 atleti), Pol Bellano (3 atleti).

Nella classifica generale vince il Gs Csi Morbegno con 1318 punti, bene Csc Cortenova 2^ con 1001 punti, a chiudere il podio il Gs Valgerola con 978 punti. Nella top five bene anche il Gs Virtus Calco 4^ con 841 punti e Team Pasturo 5^ con 806 punti. Le altre società lecchesi: 13^ la Pol Bernate con 323 punti, 19^ As Premana con 165 punti, 25^ Pol Pagnona con 121 punti, 32^ Us Derviese con 82 punti, 40^ Pol Bellano con 41 punti.

10 vittorie lecchesi: 6 vittorie del Csc Cortenova, due per Team Pasturo, uno a testa per Us Derviese e Gs Virtus Calco

Vincono la loro gara, Chiara Arrigoni (Csc Cortenova) per le Ragazze, Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova) per i Ragazzi, Caterina Ciacci (Csc Cortenova) per le Allieve, Ilaria Artusi (Csc Cortenova) per le Juniores, Ilaria Menatti (Us Derviese) per le Seniores, Costanza Antonella (Gs Virtus Calco) per le Amatori A, Maria Gianola (Csc Cortenova) per le Amatori B, Tiziano Bertoldini (Team Pasturo) per i Amatori B, Giovanna Cavalli (Team Pasturo) per le Veterane B, Sara Buzzoni (Csc Cortenova) per i Dis. Intelletivo-Relazioni Adulti.

La seconda prova sarà organizzata dal Gp Santi Nuovo Olonio a Dubino il 9 febbraio

Domenica 9 febbraio, organizzata dal Gp Santi Nuovo Olonio del presidente Adriano Santi, è in programma la 2^ prova del Campionato Regionale Csi, valida per il 4° Cross di Dubino, 13° Trofeo Centro Agrario, 3° Trofeo Parolo Gabriele. Per le società lecchesi sarà anche 2^ prova del Campionato Provinciale Csi.

Tutti i vincitori di categoria e i lecchesi nel top ten

Cucciole/i

1^ Anna Necchi (Atl Cassano D’Adda), 4^ Ginevra Pelizzoli (Gs Virtus Calco), 7^ Noemi Bellati (As Premana), 9^ Andrea Sofia Valsecchi (Csc Cortenova).

1° Federico Belacchi (Atl Cassago D’Adda), 2° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 5° Michele Redaelli (Team Pasturo).

1^ Zoe Tosarini (Gp Santi Nuova Olonio), 3^ Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco), 6^ Camilla Viscardi (Gs Virtus Calco), 9^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco).

1° Mirko Bertoletti (N Atl Fanfulla), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 4° Nicolò Mandelli (Team Pasturo).

1^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova).

1° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova).

1^ Giulia Sutti (Gs Valgerola), 2^ Maissera Iwena (Csc Cortenova), 3^ Sofia Seresini (As Premana), 6^ Sofia Piazza (Csc Cortenova).

1° Tommaso Tarca (Csi Morbegno), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 4° Nicola Spano (Csc Cortenova), 5° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova).

1^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 3^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 10^ Beatrice Borroni (Gs Virtus Calco).

1° Mattia Sutti (Gs Valgerola), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 5° Michele Bellati (As Premana).

1° Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 2^ Elisa Menatti (Us Derviese).

1° Gabriele Sutti (Gs Valgerola), 2° Nicola Dedivittiis (Team Pasturo), 4° Michele Ambrogio Combi (Csc Cortenova), 8° Vittorio Crippa (Gs Virtus Calco), 10° Gabriele Dotta (Pol Bernate).

1^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 3^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 4^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 5^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 6^ Alessia Ravasi (Gs Virtus Calco), 7^ Anastasya Solovyeva (Gs Virtus Calco), 8^ Consuelo Bertoldini (Team Pasturo), 9^ Vittoria Busi (Csc Cortenova), 10^ Giorgia Belingheri (Team Pasturo).

1° Cristian Menghi (Gs Valgerola), 3° Stefano Villa (Gs Virtus Calco), 3° Simone Adamoli (Team Pasturo), 4° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 5° Marco Melesi (Csc Cortenova), 7° Juri Marelli (Team Pasturo), 9° Emanuele Fazzini (As Premana), 10° Luca Codara (Gs Virtus Calco).

1^ Costanza Antonello (Gs Virtus Calco), 2^ Angela Locatelli (As Premana), 5^ Angela Buratti (Team Pasturo), 6^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 7^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate), 8^ Barbara Conti (Pol Pagnona), 9^ Anna Carozzi (Team Pasturo).

1° Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario).

1^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 3^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova), 5^ Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco), 7^ Roberta Caverio (Team Pasturo), 10° Francesca Castagna (Team Pasturo).

1° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 4° Ivan Mazzoleni Ferracini (Pol Pagnona), 5° Attilio Artusi (Csc Cortenova), 6° Stefano Calò (Team Pasturo), 8° Carlo Bellati (As Premana), 10° Davide Gottifredi (Pol Bellano).

1^ Cinzia Zugnoni (Csi Morbegno), 2^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 8^ Emilia Amadini (Team Pasturo), 9^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate).

1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuovo Olonio), 4° Daniele Donadoni (Team Pasturo), 8° Alessandro Vitali (Pol Bellano), 10° Giuseppe Bovino (Pol Pagnona).

1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 3^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco), 4^ Maria Grazia Zulliani (Pol Bernate).

1° Francesco Barletta (B&rc Castiglione D’Adda), 2° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 5° Alessandro Belloni (Pol Bernate), 6° Lino Marelli (Team Pasturo).

1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).

1° Luca Galvanone (Atl Cassago D’Adda).

1^ Gs Csi Morbegno (832 punti), 3^ Csc Cortenova (549 punti), 5^ Gs Virtus Calco (517 punti), 8^ Team Pasturo (296 punti), 17^ Pol Bernate (128 punti), 32° As Premana (25 punti).

1^ Gs Valgerola (536 punti), 2^ Team Pasturo (510 punti), 4^ Csc Cortenova (452 punti), 5^ Gs Virtus Calco (324 punti), 7^ Pol Bernate (195 punti), 8^ As Premana (140 punti), 11^ Pol Pagnona (121 punti), 18^ Us Derviese (82 punti), 29^ Pol Bellano (41 punti).