Canoa Kayak Rivabella, Lorenzo Corti in Cina per un meeting promozionale

Il giovane talento lecchese invitato dalla federazione cinese per un’esperienza speciale

“C’erano atleti da tutto il mondo: una settimana dove abbiamo affrontato gare e tante prove”

VERCURAGO – Un’esperienza decisamente particolare per il campione di canoa Lorenzo Corti che, nei giorni scorsi, è stato invitato dalla federazione cinese per un raduno promozionale. Lo scopo era quello di promuovere la canoa discesa in acque mosse, e la giovane stella del Canoa Kayak Rivabella, 19 anni il prossimo giugno e residente a Vercurago, ha partecipato insieme a un altro italiano, il lodigiano Giacomo Abbiati.

“Sono felice di aver partecipato a questo evento che voleva promuovere la canoa da discesa in Cina e valorizzare il territorio – ha raccontato Lorenzo -. C’erano atleti da tutto il mondo, per reclutarli la federazione cinese si è fatta aiutare da quella slovena. Abbiamo trascorso una settimana particolare dove ci siamo misurati in gare e tante prove. Il territorio è bello, anche il fiume era impegnativo anche se molto diverso dai nostri perché si trattava di un fiume dalla grande portata”.

Oltre alla soddisfazione per l’invito, per Lorenzo Corti è stato anche un buon test visto che proprio quest’anno affronterà il passaggio dalla categoria Juniores a quella Under 23: “Certamente la concorrenza diventa più dura perché ci sono molti più avversari. Continuerò ad allenarmi come ho fatto fino ad oggi per riconfermarmi anche nella nuova categoria”.

Lorenzo Corti, già in passato ha vestito la maglia azzurra da Juniores partecipando sia a campionati mondiali che europei, nella scorsa stagione aveva staccato il pass anche per partecipare agli appuntamenti internazionali con la nazionale maggiore. Questo la dice lunga sul talento dell’atleta del Ck Rivabella che sicuramente ha la possibilità di giocarsela con i migliori.