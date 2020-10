Canoa. Pioggia di medaglie per il CK 90 Vercurago

Lorenzo Corti campione italiano di discesa sprint (cat. Ragazzi)

Vittoria anche per la squadra Junior

VERCURAGO – Sabato 10 ottobre 2020 è stata una fantastica giornata per gli atleti del CK 90 Vercurago. I giovani canoisti lecchesi hanno ottenuto risultati di grande spessore nei campionati italiani in corso di svolgimento a Valstagna, una frazione del comune di Valbrenta, in provincia di Vicenza.

Il mattatore di giornata è stato il quindicenne Lorenzo Corti, in grado di ottenere la medaglia d’oro, nella gara di discesa sprint (cat. Ragazzi). Corti ha vinto col tempo di 49.43, battendo di soli 39 centesimi di secondo Matteo Bottini e di 72 Andrea Abbiati.

“Sono contento di questa prestazione, mi sono allenato molto. La gara non è partita molto bene, ma nella seconda manche e nella finale sono stato in grado di recuperare. Voglio dire grazie alla società e ai miei compagni di allenamento” dichiara il giovane Lorenzo Corti.

Il CK 90 ha poi portato a casa la medaglia d’oro a squadre in discesa sprint (cat. Junior) grazie al terzetto composto da Luca Riva, Edoardo Auriemma e Matteo Pasquale. Gli stessi Riva e Pasquale hanno ottenuto due medaglie nel singolo, rispettivamente d’argento e bronzo.