Chilometro Verticale del Magnodeno: vincono Acquistapace e Brambilla al femminile

Nella gara maschile, 2° posto per Dedivittis e 3° per Elia

Nella classifica femminile 2^ Sangalli e 3^ Valgoi

LECCO – In una domenica baciata dal sole e sotto un cielo blu si è svolta 7^ edizione del Chilometro Verticale del Magnodeno, organizzata nell’ambito della festa rionale di Maggianico in collaborazione con gli Alpini della Sezione Maggianico-Chiuso, il gruppo sportivo A.S.D. Falchi Lecco, l’Associazione Alde e Affari & Sport in qualità di main sponsor.

Poco meno di un centinaio i runner al via questa mattina, domenica, che dalla chiesa di S. Andrea di Maggianico (220 m) hanno raggiunto la vetta del Magnodeno (1236 m), lungo un sentiero di 3,2 chilometri.

A dettare legge è stato Andrea Acquistapace (Amici Madonna della Neve Tea) che ha stoppato le lancette del cronometro sul tempo di 37’12”00; al 2° posto Giovanni Dedivittis (Team Pasturo ASD) col tempo di 38’05”7, a chiudere il podio in 3^ posizione Andrea Elia in 38’17”04.

Nella classifica femminile la vittoria è andata a Martina Brambilla (Team Pasturo ASD) che concluso la sua gara in 44’02”5, alle sua spalle in 2^ posizione Barbara Sangalli (AS Premana) col tempo di 45’36”6, quindi in 3^ posizione Alessandra Valgoi (Atl. Alta Valtellina) giunta al traguardo in 49’50”2.