Un Lecco grinta e cuore conquista la semifinale di Poule Scudetto

Il Lecco prima va sul 3 a 0 poi, in 10 uomini, si fa raggiungere al 90′. Safarikas para un rigore sul 3 a 2

COMO – E’ stato un derby del Lario infuocato quello andato in scena questo pomeriggio al “Sinigaglia” di Como. Al termine di 90 minuti di autentica battaglia il risultato finale recita 3-3. Il pareggio premia comunque la Calcio Lecco, che conquista con pieno merito la semifinale di Poule Scudetto Serie D, mentre condanna il Como eliminandolo dalla competizione.

La partita

In avvio di gara il gioco è molto spezzettato, con diversi interventi arbitrali per mantenere il controllo della situazione in campo. All’11’ il Como ha una buona occasione con Valsecchi, il quale però calcia alto da ottima posizione. Il Lecco risponde con una punizione di Segato; Bizzo comunque controlla senza particolari affanni. Poco dopo è Silvestro a provarci con una girata improvvisa.

Alla mezz’ora arriva l’episodio che spezza l’equilibrio: Silvestro viene steso in area comasca e per l’arbitro non ci sono dubbi nel decretare il calcio di rigore. Dagli undici metri calcia Segato che realizza con grande freddezza. Il vantaggio galvanizza i blucelesti che al 36′ calano il raddoppio con Silvestro, in rete con un gran tiro a giro sul quale Bizzo non può nulla.

Dopo la doppia sberla il Como prova a reagire con un tiro dalla lunga distanza di Gabrielloni: Safarikas però è attento e non si fa sorprendere. Il primo tempo si chiude dunque col Lecco avanti di due reti. Da segnalare che i supporters lecchesi sono stati fatti bloccati fuori dal settore ospiti del “Sinigaglia” sino al 40′.

In avvio di ripresa Dragoni impegna subito Bizzo in angolo. I padroni di casa rispondono con un tiro improvviso di Gobbi. Poco prima del 60′ la gara si accende del tutto: Fall, appena entrato al posto di D’Anna, colpisce tutto solo davanti a Bizzo per il 3-0. A questo punto la partita sembra chiusa ma al 62′ Segato viene espulso per doppia ammonizione.

Al 64′ Gentile conclude a rete, Safarikas non è impeccabile nell’intervento e Gabrielloni ne approfitta per accorciare le distanze (1 a 3). Lo stesso Gabrielloni, dopo solamente tre giri d’orologio, sfiora la seconda rete. Il gol comasco arriva comunque al 72′, quando Gentile batte Safarikas con un tiro dalla distanza (2 a 3).

Sul 2-3, e con la superiorità numerica, il Como inizia il proprio assedio all’area bluceleste. Assedio che produce i suoi effetti al 79′, quando i padroni di casa conquistano un rigore. Borghese si incarica del tiro del possibile pareggio ma trova sulla sua strada un ottimo Safarikas, che si oppone alla grande riscattandosi dell’errore commesso in occasione della prima rete comasca.

Le emozioni però non sono ancora finite perchè all’87’ il portiere greco compie un nuovo intervento miracoloso su Fusi. L’estremo difensore non può invece nulla al 90′ su Borghese che realizza il definitivo 3-3.

La final four

Come anticipato in apertura, grazie al punto ottenuto quest’oggi la Calcio Lecco accede alle semifinali di Poule Scudetto. Le altre tre squadre ancora in lotta per la conquista del titolo sono Cesena, Avellino e Pergolettese. Il programma prevede per venerdì 31 maggio le due semifinali e per domenica 2 giugno la finalissima.